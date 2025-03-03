شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة: دراما المتحدة قاطرة الوعى المجتمعى ومواجهة الفكر المتطرف والان مع تفاصيل الخبر

أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بالدور المميز الذي تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في نشر الوعي المجتمعي من خلال إنتاجاتها الدرامية في شهر رمضان، مؤكدا أن الدراما الوطنية ذات الرسائل الهادفة تُعد أداة فعالة للتثقيف وتعزيز الانتماء الوطني، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المجتمع المصري، واصفا الإعلام بأنه "قاطرة الوعي المجتمعي".

وقال عبد العزيز: "الشركة المتحدة استطاعت أن تقدم أعمالاً درامية تتمتع بمستوى فني راقٍ وتتناول قضايا مجتمعية هامة، وهو ما يعكس إدراكها لأهمية الدراما في تشكيل الوعي العام ودعم القيم الوطنية".

وأضاف أن الأعمال الدرامية التي تناولت بطولات القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب، وكذلك التي تطرقت لقضايا الفساد ومخاطر الشائعات، بما يعزز منظومات القيم والإنتاج والفاعلية وما يترتب على ذلك من تأثير كبير في ترسيخ المفاهيم الوطنية وتحصين المجتمع من محاولات زعزعة استقراره.

وأوضح: "الدراما الوطنية ليست فقط وسيلة للترفيه، بل هي رسالة قوية لمواجهة الفكر المتطرف وتكريس الانتماء للوطن، وهو ما نجحت فيه الشركة المتحدة بشكل لافت هذا العام."

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن هذه الأعمال الدرامية عكست أيضًا حرص الشركة على تقديم نماذج إيجابية للشباب ودورهم في بناء الوطن، وهو ما يتطلب استمرار هذا النهج الدرامي الذي يمزج بين التشويق والمحتوى الهادف. وأضاف: "نحن بحاجة إلى المزيد من هذه الأعمال التي تُبرز التحديات التي تواجه الدولة، وتقدم حلولاً ونماذج ملهمة للمجتمع، خاصة في قضايا مثل مكافحة الفساد، وتعزيز التسامح، ومحاربة التطرف."

واختتم عبد العزيز تصريحه بالتأكيد على أن حزب الإصلاح والنهضة يدعم الجهود الإعلامية التي تهدف إلى نشر الوعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، داعيًا إلى استمرار هذا التوجه في الإنتاج الدرامي خلال السنوات المقبلة.

وأضاف: "المعركة ضد التطرف والإرهاب لا تقتصر على الجانب الأمني فقط، بل تشمل أيضًا معركة الوعي، والدراما الوطنية هي أحد أهم أسلحة هذه المعركة، ومن الضروري أن تظل الشركة المتحدة وغيرها من الكيانات الإعلامية ملتزمة بتقديم محتوى يعزز القيم الوطنية ويحمي عقول الشباب من أي محاولات للتأثير السلبي عليهم".