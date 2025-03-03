شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة: دراما المتحدة قاطرة الوعى المجتمعى ومواجهة الفكر المتطرف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازقالإثنين، 03 مارس 2025 03:00 ص
أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بالدور المميز الذي تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في نشر الوعي المجتمعي من خلال إنتاجاتها الدرامية في شهر رمضان، مؤكدا أن الدراما الوطنية ذات الرسائل الهادفة تُعد أداة فعالة للتثقيف وتعزيز الانتماء الوطني، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المجتمع المصري، واصفا الإعلام بأنه "قاطرة الوعي المجتمعي".
وقال عبد العزيز: "الشركة المتحدة استطاعت أن تقدم أعمالاً درامية تتمتع بمستوى فني راقٍ وتتناول قضايا مجتمعية هامة، وهو ما يعكس إدراكها لأهمية الدراما في تشكيل الوعي العام ودعم القيم الوطنية".
وأضاف أن الأعمال الدرامية التي تناولت بطولات القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب، وكذلك التي تطرقت لقضايا الفساد ومخاطر الشائعات، بما يعزز منظومات القيم والإنتاج والفاعلية وما يترتب على ذلك من تأثير كبير في ترسيخ المفاهيم الوطنية وتحصين المجتمع من محاولات زعزعة استقراره.
وأوضح: "الدراما الوطنية ليست فقط وسيلة للترفيه، بل هي رسالة قوية لمواجهة الفكر المتطرف وتكريس الانتماء للوطن، وهو ما نجحت فيه الشركة المتحدة بشكل لافت هذا العام."
وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن هذه الأعمال الدرامية عكست أيضًا حرص الشركة على تقديم نماذج إيجابية للشباب ودورهم في بناء الوطن، وهو ما يتطلب استمرار هذا النهج الدرامي الذي يمزج بين التشويق والمحتوى الهادف. وأضاف: "نحن بحاجة إلى المزيد من هذه الأعمال التي تُبرز التحديات التي تواجه الدولة، وتقدم حلولاً ونماذج ملهمة للمجتمع، خاصة في قضايا مثل مكافحة الفساد، وتعزيز التسامح، ومحاربة التطرف."
واختتم عبد العزيز تصريحه بالتأكيد على أن حزب الإصلاح والنهضة يدعم الجهود الإعلامية التي تهدف إلى نشر الوعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، داعيًا إلى استمرار هذا التوجه في الإنتاج الدرامي خلال السنوات المقبلة.
وأضاف: "المعركة ضد التطرف والإرهاب لا تقتصر على الجانب الأمني فقط، بل تشمل أيضًا معركة الوعي، والدراما الوطنية هي أحد أهم أسلحة هذه المعركة، ومن الضروري أن تظل الشركة المتحدة وغيرها من الكيانات الإعلامية ملتزمة بتقديم محتوى يعزز القيم الوطنية ويحمي عقول الشباب من أي محاولات للتأثير السلبي عليهم".
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز