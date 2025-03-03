شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة بأهم أغذية يجب تناولها خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

وضع الدكتور خالد شوقى رئيس بحوث صحة وسلامة الأغذية بـ معهد صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية، بعض النصائح حول أهم الأغذية الصحية المسموح بتناولها وكذلك الاغذية التي يجب تجنبها بالاضافة الى تقليل استهلاك بعض الاغذية والمشروبات حتى تتمكن من تحقيق صحة جيدة وطاقة كافية خلال هذا الشهر المبارك.



الأغذية المسموح باستهلاكها: اختار الأغذية الصحية والمتوازنة ومنها :

1- الفواكه والخضروات: غنية بالفيتامينات والمعادن وتساعد في توفير الطاقة والقوة للجسم خلال النهار لذلك يجب الحرص على تناول كمية كافية من الفواكه والخضروات يوميًا (تناول سلطة خضراء مع فاكهة مثل التفاح أو البرتقال).

2- الحبوب الكاملة: الحبوب الكاملة مثل الأرز والخبز والمكروبة المصنوعة من القمح الكامل والشوفان والشعير حيث انها توفر الطاقة والقوة وتساعد في تحسين عملية الهضم .

3- البروتين: ضروري لصحة الجسم ويمكن الحصول عليه من مصادر متعددة مثل اللحوم والاسماء والبيض.

4. الدهون الصحية: زيت الزيتون وزيت الجوز والمكسرات كاللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان توفير الطاقة والقوة وتساعد في الهضم.

5- الأغذية الغنية بالالياف: العدس والفاصوليا والحمص والباذلاء والخضروات (البروكلي – الجزر – الخرشوف – الخضروات الورقية وغيرها التي تساعد في الهضم وتقلل من خطر الإصابة بالإسهال والغثيان.

6- المشروبات الصحية: الماء واللبن والشاي الأخضر والكركديه والنعناع وهي غنية بالفيتامينات والمعادن وتساعد في توفير الطاقة والقوة خلال شهر رمضان وتمنع الاحساس بالعطش ( فعلى سبيل المثال تناول كوب من الشاي الأخضر مع فاكهة مثل البرتقال).

7- الفيتامينات الأساسية:

أ-. فيتامين سي: فيتامين سي ضروري لصحة الجسم ويمكن الحصول عليه من مصادر مثل البرتقال والليمون والفلفل الأحمر.

ب. فيتامين دي: فيتامين دي ضروري لصحة العظام ويمكن الحصول عليه من تناول الأسماك الدهنية والزبدة.

ت. فيتامين أ: فيتامين أ ضروري لصحة العين، ويمكن الحصول عليه من الكرنب والسبانخ والبطاطس الحلوة.

ث. فيتامين ب6: فيتامين ب6 ضروري لصحة الجهاز العصبي، ويمكن الحصول عليه من الدواجن والأسماك والفول.

ج. فيتامين ب12: فيتامين ب12 ضروري لصحة الجهاز العصبي، ويمكن الحصول عليه من اللحم والسمك والبيض واللبن.

ح. بيوتين: بيوتين ضروري لصحة الجلد والشعر ويمكن الحصول عليه من خلال تناول البيض واللبن والفول.

