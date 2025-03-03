شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أطعمة يجب تجنبها خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

شهر رمضان المبارك شهر الخير والبركة وهو شهر يصوم فيه المسلمون الصيام والتي تعتبر احدى الفرائض، و الصيام لا يعني فقط الامتناع عن الطعام والشراب بل يجب أن يشمل أيضًا الاهتمام بصحة الجسد والروح.

وفى التقرير التالى نتعرف من الدكتور خالد شوقى رئيس بحوث صحة وسلامة الأغذية بـ معهد صحة الحيوان، على الاغذية التي نتجنب او نقلل من تناولها قدر الامكان :

1- السكريات: يمكن أن تسبب زيادة في الوزن وتأثيرات صحية سلبية أخرى. يجب أن نتجنب تناول السكريات قدر الإمكان.

2- الأغذية المملحة: مثل المخللات والتوابل والنقانق والاسماك المملحة يمكن أن تسبب مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم ومشاكل بالكلى والقلب والجهاز الهضمي ومشاكل أخرى عديدة، لذا يجب أن نتناول هذه الأغذية بكميات معتدلة.

3- الأغذية والتوابل الحارة: تسبب للصائم ارتفاع حموضة المعدة ومشاكل بالجهاز الهضمي واحساس بحرقان في الفم واللسان

3- الأغذية المعالجة: يمكن أن تحتوي على مواد كيميائية ضارة ويمكن أن تسبب مشاكل صحية. يجب أن نتجنب تناول هذه الأغذية قدر الإمكان.

4- المشروبات الغازية: يمكن أن تسبب مشاكل صحية مثل السمنة والسكري. يجب أن يتجنب الصائم تناول هذه المشروبات قدر الإمكان

5- اللحوم الحمراء: كما ان لها العديد من الفوائد فان استهلاك اللحوم الحمراء بكثرة يمكن أن تسبب زيادة في الوزن وتأثيرات صحية سلبية أخرى.

6- الدهون المشبعة: الدهون المشبعة يمكن أن تسبب زيادة في الوزن والسمنة وتأثيرات صحية سلبية أخرى كارتفاع معدل الكولستيرول الضار (LDL) مما يتسبب في امراض القلب والشرايين اضافة الى احتمالية الاصابة بداء السكري لذا يجب تناول اللحوم قليلة الدهن قدر المستطاع مع الطهي الجيد باستخدام الزيوت النباتية الصحية

7- المشروبات الغازية: يمكن أن تسبب مشاكل صحية مثل التهاب الكبد، لذلك يجب أن نتجنب تناول هذه المشروبات قدر الإمكان.

