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مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 3-3-2025 بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 3-3-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الإثنين، 03 مارس 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 3-3-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:54  ص
موعد صلاة الظهر 12:07 ص
موعد صلاة العصر 26: 3
موعد صلاة المغرب 5:56 م
موعد صلاة العشاء  7:12


الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 4:58 ص
موعد صلاة الظهر 12:13
موعد صلاة العصر 3:30
موعد صلاة المغرب 5:59 م
موعد صلاة العشاء 7:17 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:50
موعد صلاة الظهر 12:03 م
موعد  صلاة العصر 3:22 م
موعد صلاة المغرب 5:51 م
موعد صلاة العشاء 7:08  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:42
وقت صلاة الظهر 11:55
موعد صلاة  العصر 3:15 م
وقت صلاة المغرب 5:45 م
وقت صلاة العشاء 7:00 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:49  ص
موعد صلاة الظهر 12:01 ص
موعد صلاة العصر 22: 3
موعد صلاة المغرب 5:53 م
موعد صلاة العشاء 7:06


 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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