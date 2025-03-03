شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 3-3-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالإثنين، 03 مارس 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 3-3-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:54 ص
موعد صلاة الظهر 12:07 ص
موعد صلاة العصر 26: 3
موعد صلاة المغرب 5:56 م
موعد صلاة العشاء 7:12
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:58 ص
موعد صلاة الظهر 12:13
موعد صلاة العصر 3:30
موعد صلاة المغرب 5:59 م
موعد صلاة العشاء 7:17 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:50
موعد صلاة الظهر 12:03 م
موعد صلاة العصر 3:22 م
موعد صلاة المغرب 5:51 م
موعد صلاة العشاء 7:08 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:42
وقت صلاة الظهر 11:55
موعد صلاة العصر 3:15 م
وقت صلاة المغرب 5:45 م
وقت صلاة العشاء 7:00 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:49 ص
موعد صلاة الظهر 12:01 ص
موعد صلاة العصر 22: 3
موعد صلاة المغرب 5:53 م
موعد صلاة العشاء 7:06
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