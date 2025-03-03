شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 3-3-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الإثنين، 03 مارس 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 3-3-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:54 ص

موعد صلاة الظهر 12:07 ص

موعد صلاة العصر 26: 3

موعد صلاة المغرب 5:56 م

موعد صلاة العشاء 7:12

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:58 ص

موعد صلاة الظهر 12:13

موعد صلاة العصر 3:30

موعد صلاة المغرب 5:59 م

موعد صلاة العشاء 7:17 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:50

موعد صلاة الظهر 12:03 م

موعد صلاة العصر 3:22 م

موعد صلاة المغرب 5:51 م

موعد صلاة العشاء 7:08 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:42

وقت صلاة الظهر 11:55

موعد صلاة العصر 3:15 م

وقت صلاة المغرب 5:45 م

وقت صلاة العشاء 7:00 م. مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:49 ص

موعد صلاة الظهر 12:01 ص

موعد صلاة العصر 22: 3

موعد صلاة المغرب 5:53 م

موعد صلاة العشاء 7:06



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