شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تنزع ملكيات أراضى وعقارات لتطوير طريق الأقصر / قنا الصحراوى الشرقى والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية قرار الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلا بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالأقصر لناحية منشية النوبة، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1408 لسنة 2022 باعتبار مشروع ازدواج طريق الأقصر / قنا الصحراوي الشرقي في نطاق محافظة الأقصر من أعمال المنفعة العامة .

وأضاف القرار أنه على الجهات المعنية نشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، وإيداعه في مكتب الشهر العقاري المختص .

ويجري الآن مشروع ازدواج طريق "قنا– الأقصر" الصحراوي الغربي بطول 50 كم وسيضم 3 حارات مرورية فى كل إتجاه بتكلفة تزيد عن 400 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ مسافة 37 كيلو متر وجارى العمل بمناطق تداخلات الطريق الإنشائي مع الطريق القائم وذلك بعد رفع كفاءة الطريق القائم، يعد جزء من جهود الدولة نحو تحسين البنية التحتية والنقل بالمحافظة، ومن ثم سوف يسهم في تقليل الحوادث على الطريق من خلال إضافة مسار إضافي في كل إتجاه.

ويقلل الطريق من الازدحام ويزيد من كفاءة الحركة المرورية وزيادة معدلات الأمان لحركة السيارات، والحد من الحوادث المرورية، كما سوف يسهم في تنشيط حركة السياحة والاستثمار، كونه يربط الطريق الصحراوي الغربي بالشرقي عن طريق محور الشهيد باسم فكرى، ومن جانبه شدد محافظ قنا على وضع برنامج زمني محدد لانتهاء من كافة الأعمال حتى تخرج للنور في الوقت المطلوب، وتم الانتهاء من 37 كيلو متر من إجمالي أعمال الرصف الخاصة بالطريق.

أما عن مشروع الإزدواج بالطريق الصحراوي الشرقي يتم بطول 108 كم، وعرض إجمالي 23 متر بواقع 11.5متر "3 حارات مرورية " لكل اتجاه ، بتكلفة مالية تصل إلى 913 مليون جنيه، ويتم تقسيم المشروع إلى 5 قطاعات هى ( القطاع الأول بطول 36 كم، القطاع الثاني بطول 36 كم، القطاع الثالث بطول 18 كم، القطاع الرابع بطول 12 كم، القطاع الخامس بطول 6 كم.

نزع ملكية عقارات لتطوير طريق الاقصر/ قنا الصحراوى



نزع ملكية عقارات لتطوير طريق الاقصر/ قنا الصحراوى

نزع ملكية عقارات لتطوير طريق الاقصر/ قنا الصحراوى



نزع ملكية عقارات لتطوير طريق الاقصر/ قنا الصحراوى



نزع ملكية عقارات لتطوير طريق الاقصر/ قنا الصحراوى



نزع ملكية عقارات لتطوير طريق الاقصر/ قنا الصحراوى