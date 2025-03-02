شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى ارتفاع ضغط الدم.. تناول الخضراوات والفواكة بالإفطار والسحور فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نشرة طبية للدكتورة رانيا عبد الله علي سلامه الجوهري بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومى للبحوث عن صيام رمضان قدمت خلالها روشتة للصائمين من مرضى الأمراض المزمنة وتقديم عدد من النصائح الذهبية لصيام آمن وصحى خلال الشهر.

مرضى ارتفاع ضغط الدم:

وأشارت النشرة الطبية إلى مرضى ارتفاع ضغط الدم اذ يعتبر ارتفاع ضغط الدم من الحالات الصحية الشائعة التي يعاني منها العديد من الأفراد في مختلف أنحاء العالم. وقد أظهرت العديد من الأبحاث أن صيام شهر رمضان لا يؤثر سلباً على صحة مرضى الضغط الذين لا يعانون من مضاعفات خطيرة، شريطة الالتزام بالعلاج الدوائي المخصص للسيطرة على الحالة. لذا، من الضروري استشارة الطبيب قبل بدء شهر رمضان لمعرفة التعديلات المطلوبة على جرعات الأدوية لتتناسب مع مواعيد السحور والإفطار. وقد يوصي الطبيب باستخدام أدوية طويلة المفعول تؤخذ مرة أو مرتين في اليوم، مما يسهل الصيام.

وشددت النشرة الطبية على أنه من المهم أيضاً الحرص على تناول كميات كافية من السوائل بين الإفطار والسحور، مع تجنب العصائر المحلاة والمشروبات الغنية بالكافيين مثل القهوة والمشروبات الغازية. يجب أن تكون الخضراوات والفواكه جزءاً أساسياً من وجباتك خلال رمضان، حيث تحتوي على كميات جيدة من البوتاسيوم التي تساعد في التحكم في ارتفاع ضغط الدم، كما ينبغي تجنب الأطعمة الغنية بالصوديوم مثل المكسرات المملحة والمخللات.