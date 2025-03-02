شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تصنيع أول سيارة كهربائية بشركة النصر للسيارات وسعرها.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

تسعى شركة النصر للسيارات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام لتصنيع المركبات ملاكي وسيارات ملاكي تقليدية وكهرباء بحلول شهر مايو 2025 في غضون 60 يوما، وذلك بالشراكة مع إحدى الشركات الصينية الصينية وذلك وفق ما سبق وأعلنته الشركة.

‏ومن المنتظر أن تكون السيارة الملاكى التى سيتم تصنيعها والتى سيتم إعلان تفاصيلها وسعرها الفترة المقبلة، بمكون محلي يصل نحو 50% بشركة النصر السيارات ذات مزايا متنوعة وتناسب السوق المصرى من حيث الأسعار التي يرجح أن تكون أقل من أسعار السوق المحلى ومن حيث الإمكانيات، ومن حيث منافساتها لأسعار السيارات المستوردة الموجودة في السوق، ‏من حيث الأسعار التي يرجح أن تكون أقل من أسعار السوق المحلى وتتراوح من 550 ألف جنيه لـ 800 ألف جنيه لكلا النوعين، خاصة أن الدولة سبق، وأعلنت عن تقديم دعم مقداره 50 ألف جنيه لمن يشترى السيارات الكهربائية فى مراحلها الأولى كنوع من التشجيع لها، والتشجيع للتوسع فى هذه الصناعة فى السوق المصرى.

وبحسب المصادر فإن شركة النصر للسيارات برئاسة الدكتور خالد شديد، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب، تعمل على قدم وساق لسرعة إنجاز هذا المشروع الذى ينتظره كل المصريين ولا سيما بعد تصنيع عدد من الأتوبيسات.

وفق المصادر سيتم حجز السيارة الجديدة من خلال موقع ستدشنه الشركة مخصص للحجز وخدمات ما بيع البيع بالتنسيق مع شركاء محليين، وسيتم تدشينه قبيل تصنيع أول سيارة جديدة.