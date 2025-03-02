شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف وشيخ مشايخ الطرق الصوفية يفتتحان الملتقى الفكري بمسجد الحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، والدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، الملتقى الفكرى مساء اليوم عقب صلاة التراويح، وذلك بمسجد الإمام الحسين رضى الله عنه فى القاهرة.

ويشهد الملتقى الفكرى الذى ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف حضور عدد من العلماء والمفكرين والشخصيات العامة، حيث يأتى فى إطار الجهود المبذولة لتعزيز الفكر الوسطى المستنير، ونشر قيم التسامح والتعايش، وإثراء الوعى الدينى والثقافى بين رواد المسجد والمجتمع.

ويحاضر فى الملتقى الدكتور محمد مهنى، أستاذ القانون الدولى بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، والدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة 6 أكتوبر ومحافظ الشرقية السابق.

ويشارك فى الفعاليات القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، الذى يقدم تلاوات قرآنية عطرة وابتهالات دينية تضيء أجواء الملتقى، وتبعث فى النفوس السكينة والطمأنينة.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز الخطاب الدينى الرصين، وتقديم رؤية شاملة حول القضايا الفكرية والفقهية المعاصرة، بما يسهم فى ترسيخ المفاهيم الصحيحة، ومواجهة التحديات الفكرية التى تواجه المجتمعات الإسلامية.

ويأتى انعقاد هذا الملتقى ضمن سلسلة الفعاليات والأنشطة الثقافية التى تنظمها وزارة الأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك، سعيًا لنشر الوعى الديني، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز الانتماء الوطنى.

ويحرص المشاركون فى الملتقى على تقديم رؤى مستنيرة مستمدة من تعاليم الإسلام السمحة، مؤكدين أهمية تجديد الفكر الدينى بما يتوافق مع مستجدات العصر، وضرورة تبنى خطاب يعكس سماحة الدين الإسلامى ووسطيته.