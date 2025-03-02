شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ سلع غذائية فى منافذ وزارة الزراعة بتخفيضات 30% على 80 سلعة والان مع تفاصيل الخبر

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ضخ كميات من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابتة والمتحركة ومعارضها بتخفيضات تصل إلى 30%، لرفع العبء عن المواطنين انطلاقًا من حرص الدولة المصرية على تقديم كافة سبل دعم الأمن الغذائي المستدام للمواطنين ومحاربة الغلاء ، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة تنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية من أجل تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية ، وتوفيرها بكميات كبيرة وبأسعار تنافسية لضمان تلبية احتياجات المواطنين ، خاصةً مع حلول شهر رمضان المبارك.

و تطرح وزارة الزراعة نحو 80 سلعة تتضمن كافة أنواع اللحوم، البلدى و السودانى الطازج والمجمد، والدواجن بأنواعها والكبد، والحمام ، والسمان " وأيضا الأسماك، والسلع الغذائية الأخرى، التى يحتاجها البيت المصري من منتجات الهيئات التابعة للوزارة ، وكذلك بعض شركات القطاع الخاص ، فى المنافذ الثابتة التى يصل عددها 274 منفذًا ثابتًا فى القاهرة الكبرى و المحافظات و 33 منفذًا متحركًا تجوب القرى والمحافظات المختلفة والمناطق النائية.

أوضح اللواء لحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أن إقامة مثل هذه المعارض يسهم على نحو كبير في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال توفير كافة احتياجات الشهر الكريم من سلع أساسية ولحوم وأسماك ومختلف المستلزمات والمنتجات ، وطرحها بأسعار تلائم مختلف شرائح المجتمع ، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الغذائية ، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص ؛ للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.

وأشار فرحات إلى أن جهاز حماية وتنمية البحيرات يسعى جاهدًا نحو توفير الأسماك للمواطنين بأسعار مخفضة ، ومحاربة غلاء الأسعار والتصدي لجشع التجار ، من خلال استراتيجية شاملة ومتكاملة لضمان توافر أسماك بأسعار تناسب الجميع ، بما يتماشى مع مبادرة رئيس الجمهورية لمحاربة الغلاء .

ولفت إلى أن الجهاز طرح كميات من أسماك المائدة سواء أسماك البلطي "البلطي درجة أولى 60 جنيه"، أو الطوبار أو البوري بدرجاتهم المختلفة ، والتي تم إنتاجها من المزارع والمفرخات السمكية التابعة للجهاز على مستوى الجمهورية ، موضحًا أن الجهاز يمتلك مزارع سمكية عديدة منها برسيق والمنزلة والزاوية ، فضلًا عن عدد من المفرخات السمكية منتشرة على مستوى الجمهورية مثل المنزلة ، وصفط خالد ، وصان الحجر وأسيوط وسوهاج وبني سويف وغيرهم .

وأضاف أن المواقع الإنتاجية التابعة للجهاز شهدت وفرة في الإنتاج السمكي بفضل جهود العاملين بها وحرصهم على إنتاج أسماك ذات جودة عالية، مشيدًا بتنظيم جناح جهاز حماية وتنمية البحيرات الذي يشارك في المعرض هذا العام ، و بما يطرحه الجهاز من أسماك مختلفة تتمتع بجودة عالية وبأسعار مناسبة على النحو الذي يلبي احتياجات وأذواق المستهلكين .

و شهد جناح الجهاز في المعرض إقبالًا كبيرًا من المواطنين ، كما لقيت الأسماك المطروحة استحسان لما تتمتع به من جودة تتناسب مع السعر.

يشار الى أن معارض أهلًا رمضان بالمحافظات تجاوزت 120 معرضًا حتى الآن ، بجانب السلاسل التجارية الكبيرة ، بالإضافة إلى مئات من المنافذ المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع ، والتي من شأنها أن تسهم في توفير السلع الأساسية واحتياجات المواطنين بجميع قطاعات الجمهورية بأسعار مناسبة ، كما أن نسبة التخفيضات على المنتجات تتراوح بين 20 إلى 30 % ، ويستمر المعرض حتى نهاية شهر رمضان المبارك ، من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

وتطرح وزارة الزراعة اللحوم البلدى بـ 280 جنيهًا للكيلو ، وأسعار مخفضة على البط والارانب والدواجن ، وجميع الخضروات، والزيتون، والسمن، والأسماك، والفول البلدى، والعدس، والمربات وعسل النحل، حيث يتم توفير جميع المواد الغذائية من خلال المنافذ التسويقية التابعة للوزارة بأعلى جودة وبأسعار تنافسية لمساعدة المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية فى امداد منافذها بالمنتجات والسلع الغذائية والعمل على التوسع فى فتح منافذ بالمناطق والأحياء الجديدة.

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كما يتم طرح الأرز البلدى 24 جنيهًا، والفول البلدى 45 جنيها، والفاصوليا 30 جنيها، وبيض المائدة 150 جنيها، والدواجن المجمدة 120 جنيها والسمك البلطى 70 جنيها وسكر 30 جنيها، والجبن 90 جنيها للكيلو، والبطاطس 5 جنيهات، والطماطم 5 جنيهات، والبصل 5 جنيهات، زيت طعام لتر 60 جنيها والمكرونة 25 جنيهًا للكيلو.

يأتى ذلك فى إطار حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وضمان توافر السلع بالكميات الكافية، مما يسهم فى استقرار الأسعار ويحد من أى محاولات لاستغلال المواطنين خلال الموسم الرمضانى، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وكبرى الشركات المنتجة وسلاسل الإمداد يضمن استمرار تدفق السلع وضمان جودتها بأسعار مناسبة.

يذكر أن المعارض التى تنفذها الوزارات للسلع الغذائية تمثل إحدى الآليات الرئيسية التى تعتمدها الدولة لضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث توفر تشكيلة واسعة من السلع الغذائية الأساسية، مثل اللحوم، والدواجن، والزيوت، والسكر، والأرز، بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها فى الأسواق.

