شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: زيلنيسكي كان عدائيا ووقحا.. لم يأت طالبا السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي كان عدائيا ووقحا وما فعله الرئيس دونالد ترامب هو الوقوف من أجل أمريكا.

وأضافت، في بيان صحفي، أن زيلنسكي بدأ الشجار مع نائب الرئيس وقاطع ترامب مرارا وتكرارا، موضحة أنه جاء للبيت الأبيض بعقلية لا تريد التفاوض على السلام.

وشددت على أن ترامب يريد السلام ومن الواضح أن زيلنسكي لم يكن في حالة ذهنية للتفاوض.