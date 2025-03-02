أخبار مصر

البيت الأبيض: زيلنيسكي كان عدائيا ووقحا.. لم يأت طالبا السلام

0 نشر
0 تبليغ

البيت الأبيض: زيلنيسكي كان عدائيا ووقحا.. لم يأت طالبا السلام

شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: زيلنيسكي كان عدائيا ووقحا.. لم يأت طالبا السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي كان عدائيا ووقحا وما فعله الرئيس دونالد ترامب هو الوقوف من أجل أمريكا.

وأضافت، في بيان صحفي، أن زيلنسكي بدأ الشجار مع نائب الرئيس وقاطع ترامب مرارا وتكرارا، موضحة أنه جاء للبيت الأبيض بعقلية لا تريد التفاوض على السلام.

وشددت على أن ترامب يريد السلام ومن الواضح أن زيلنسكي لم يكن في حالة ذهنية للتفاوض.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements