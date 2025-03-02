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قراران جمهوريان بإعادة تشكيل مجلسى إدارة هيكل أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والإنجيلية

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قراران جمهوريان بإعادة تشكيل مجلسى إدارة هيكل أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والإنجيلية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الأحد، 02 مارس 2025 06:52 م

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 79 لسنة 2025 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيكل أوقاف الكنيسة الكاثوليكية لمدة 4 سنوات برئاسة بطريرك الأقباط الكاثوليك.

كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 80 لسنة 2025 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الإنجيليّة لمدة 4 سنوات برئاسة رئيس الطائفة الإنجيليّة ورئيس المجلس الإنجيلي العام.

ونشر القراران فى الجريدة الرسمية.

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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