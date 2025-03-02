شكرا لقرائتكم خبر عن انتبهوا.. تحذير من الشبورة الكثيفة على الطرق خلال هذه الفترة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن تعرض البلاد خلال الـ48 ساعة المقبلة، لشبورة على الطرق تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الشبورة تظهر فى الصباح الباكر وتكون كثيفة أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة .



ويشهد اليوم الأحد 2 مارس 2025 الموافق 2 رمضان، استمرار الارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد ، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ، شديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 12، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.