شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. طقس غدا مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 24 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس غدًا الإثنين 3 مارس 2025 الموافق 3 رمضان، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على جميع الأنحاء، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..الرئيس السيسى يؤكد أهمية دعم الاتحاد الأوروبى لمساعى تحقيق الاستقرار وإقامة الدولة الفلسطينية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، دوبرافكا سُويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كلا من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث واستعراض عدد من ملفات العمل المشتركة.
أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أن هناك تقدير كبير من الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في القضاء على الهجرة غير الشرعية والعمل على ترسيخ التعاون مع الاتحاد الأوروبي في العديد من المحاور، قائلا: "نعمل على ترسيخ التعاون مع الاتحاد الأوروبي في محور التعاون العلمي والتكنولوجي والثقافي".
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الإثنين.
أعربت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية صباح اليوم الأحد، عن رفضها لأي محاولات تهدد وحدة وسيادة وسلامة أراضي السودان الشقيق بما في ذلك السعى نحو تشكيل حكومة سودانية موازية، الأمر الذي يعقد المشهد في السودان، ويعيق الجهود الجارية لتوحيد الرؤى بين القوى السياسية السودانية، ويفاقم الأوضاع الإنسانية.
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز للمواطنين بمدينة بني سويف الجديدة، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 9/3/2025، وحتى يوم الخميس 20/3/2025، في مواعيد محددة وفقاً للمعلن من جهاز المدينة.
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً حول "تمكين الشباب"، حيث تناول التقرير الإطار المفاهيمي للتمكين وتعريف فئة الشباب، بالإضافة إلى أثر تمكين الشباب في تحقيق التنمية المستدامة، ثم يتناول الاهتمام العالمي بتمكين الشباب، من خلال استعراض النظرة العالمية تجاه هذه الفئة، مع التركيز على دور المنظمات الدولية في دعمهم، وأيضاً أهم الأبعاد الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية لتمكين الشباب في مصر.المدارس تعلن مواعيد الدراسة فى رمضان وفق الفترات الدراسية
تزامنا مع بداية شهر رمضان الكريم، أعلنت بعض المدارس والإدارات التعليمية مواعيد حضور وانصراف التلاميذ خلال مدة الشهر، موضحة أن مدارس الفترة الواحدة يبدأ اليوم الدراسى فيها من الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهراً، أما مدارس الفترتين الدراسيتين يبدأ حضور الطلاب من السابعة صباحا حتى 11:30 ظهرا للفترة الأولى ومن 12 ظهرا حتى 4 عصرا للفترة الثانية، ودواوين الإدارات من التاسعة صباحا حتى 2 ظهراً.موعد ميلاد هلال شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك 2025
كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية موعد عيد الفطر المبارك 2025، حيث يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رمضان 1446هـ الموافق 2025/3/29م (يوم الرؤية).
أعلن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي عن توقف دخول البضائع والمساعدات إلى قطاع غزة بدءا من اليوم، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
قالت حركة حماس إن قرار نتنياهو وقف المساعدات الإنسانية هو ابتزاز رخيص وجريمة حرب وانقلاب سافر على اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس غدًا الإثنين 3 مارس 2025 الموافق 3 رمضان، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على جميع الأنحاء، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.
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