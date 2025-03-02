شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يشارك الطلاب الوافدين إفطارهم فى الجامع الأزهر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ينظم الجامع إفطارًا جماعيًّا للعام الرابع للطلاب الوافدين بواقع 3000 آلاف وجبة يوميًّا، وبإجمالي 90000 ألف وجبة للشهر، وذلك في إطار الدور الإنساني والديني والوطني الذي يقوم به الأزهر في خدمة ورعاية أبنائه الوافدين ضيوف مصر، وشارك الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، مع الطلاب الوافدين بالأزهر، في الإفطار الجماعي لليوم الثاني من أيام الشهر الفضيل.

وتفقد وكيل الأزهر، ود. عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأروقة، ود. هاني عودة مدير الجامع الأزهر، قبل أذان المغرب تجهيزات الإفطار الجماعي التي انطلقت عقب صلاة العصر مباشرة، حيث كثف المسؤولون والعاملون بالجامع الأزهر نشاطهم لتجهيز صحن الجامع لاستقبال الصائمين وفرش لوازم الإفطار في صفوف منتظمة، للحفاظ على النظام وتسهيل عملية الإفطار وظهور صحن الجامع دائمًا في أبهى صورة بما يتناسب وتاريخ وعراقة الجامع الأزهر.

وأعلن الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- 26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ركعة يوميا بجزء كامل بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 7 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 3000 وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين).

وكيل الأزهر يشارك الطلاب الوافدين إفطارهم بالجامع الأزهر

وكيل الأزهر يشارك الطلاب الوافدين إفطارهم بالجامع الأزهر

وكيل الأزهر يشارك الطلاب الوافدين إفطارهم بالجامع الأزهر

وكيل الأزهر يشارك الطلاب الوافدين إفطارهم بالجامع الأزهر

افطار الجامع الازهر

الأطفال يشاركون فى افطار الجامع الأزهر