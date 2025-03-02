أخبار مصر

الداخلية توزع مساعدات على المواطنين فى شهر رمضان.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • الداخلية توزع مساعدات على المواطنين فى شهر رمضان.. صور 1/15
  • الداخلية توزع مساعدات على المواطنين فى شهر رمضان.. صور 2/15
  • الداخلية توزع مساعدات على المواطنين فى شهر رمضان.. صور 3/15
  • الداخلية توزع مساعدات على المواطنين فى شهر رمضان.. صور 4/15
  • الداخلية توزع مساعدات على المواطنين فى شهر رمضان.. صور 5/15
  • الداخلية توزع مساعدات على المواطنين فى شهر رمضان.. صور 6/15
  • الداخلية توزع مساعدات على المواطنين فى شهر رمضان.. صور 7/15
  • الداخلية توزع مساعدات على المواطنين فى شهر رمضان.. صور 8/15
  • الداخلية توزع مساعدات على المواطنين فى شهر رمضان.. صور 9/15
  • الداخلية توزع مساعدات على المواطنين فى شهر رمضان.. صور 10/15
  • الداخلية توزع مساعدات على المواطنين فى شهر رمضان.. صور 11/15
  • الداخلية توزع مساعدات على المواطنين فى شهر رمضان.. صور 12/15
  • الداخلية توزع مساعدات على المواطنين فى شهر رمضان.. صور 13/15
  • الداخلية توزع مساعدات على المواطنين فى شهر رمضان.. صور 14/15
  • الداخلية توزع مساعدات على المواطنين فى شهر رمضان.. صور 15/15

شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية توزع مساعدات على المواطنين فى شهر رمضان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي

الأحد، 02 مارس 2025 07:22 م

أطلقت وزارة الداخلية مبادرة "مأمورى مراكز وأقسام الشرطة" على مستوى الجمهورية لدعم أهالينا من محدودى الدخل، وذلك استمراراً للجهود التى تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية لدعم أهالينا، وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية.. وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

WhatsApp Image 2025-03-02 at 5.55.06 PM (1)

كلنا واحد

وأعلنت وزارة الداخلية إطلاق مبادرة (مأمورى مراكز وأقسام الشرطة) لتوزيع المساعدات العينية بالمجان على الأسر الأكثر احتياجاً بعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.

WhatsApp Image 2025-03-02 at 5.55.06 PM (2)

الداخلية توزع كراتين رمضان

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

WhatsApp Image 2025-03-02 at 5.55.12 PMتوزيع المساعدات
WhatsApp Image 2025-03-02 at 5.55.11 PM (1)

جانب من الفعاليات

WhatsApp Image 2025-03-02 at 5.55.11 PM

جانب من توزيع المساعدات

WhatsApp Image 2025-03-02 at 5.55.10 PM (2)

أثناء توزيع المساعدات

WhatsApp Image 2025-03-02 at 5.55.10 PM (1)
WhatsApp Image 2025-03-02 at 5.55.10 PM

الشرطة توزع المساعدات

WhatsApp Image 2025-03-02 at 5.55.09 PM

الداخلية توزع كراتين رمضان

WhatsApp Image 2025-03-02 at 5.55.08 PM (1)

الداخلية توزع كراتين رمضان على  الأسر الأولى بالرعاية

WhatsApp Image 2025-03-02 at 5.55.08 PM

توزيع المساعدات على  الاسر الاولى بالرعاية

WhatsApp Image 2025-03-02 at 5.55.07 PM (1)

خلال توزيع المساعدات

WhatsApp Image 2025-03-02 at 5.55.07 PM

رجال الشرطة أثناء توزيع المساعدات

WhatsApp Image 2025-03-02 at 5.55.06 PM

رجال الشرطة توزع المساعدات على المواطنين

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements