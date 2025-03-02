شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية توزع مساعدات على المواطنين فى شهر رمضان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 02 مارس 2025 07:22 م

أطلقت وزارة الداخلية مبادرة "مأمورى مراكز وأقسام الشرطة" على مستوى الجمهورية لدعم أهالينا من محدودى الدخل، وذلك استمراراً للجهود التى تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية لدعم أهالينا، وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية.. وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كلنا واحد

وأعلنت وزارة الداخلية إطلاق مبادرة (مأمورى مراكز وأقسام الشرطة) لتوزيع المساعدات العينية بالمجان على الأسر الأكثر احتياجاً بعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.

الداخلية توزع كراتين رمضان

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

توزيع المساعدات توزيع المساعدات

جانب من الفعاليات

جانب من توزيع المساعدات

أثناء توزيع المساعدات

الشرطة توزع المساعدات

الداخلية توزع كراتين رمضان

الداخلية توزع كراتين رمضان على الأسر الأولى بالرعاية

توزيع المساعدات على الاسر الاولى بالرعاية

خلال توزيع المساعدات

رجال الشرطة أثناء توزيع المساعدات

رجال الشرطة توزع المساعدات على المواطنين