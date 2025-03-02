شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الوراق المركزى فى زيارة مفاجئة.. ويستمع لشكاوى المرضى والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم الأحد، مستشفى الوراق المركزي، في زيارة مفاجئة، للتأكد من انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين ثاني أيام شهر رمضان الكريم.

واطمأن محافظ الجيزة، على سير العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل أقسام المستشفى، والعيادات الخارجية، والرعاية المركزة، والحضانات.

وخلال جولته، حرص المحافظ على التأكد من انتظام تواجد الأطقم الطبية والتمريض ومتابعة أداء الأطقم الطبية، إلى جانب التأكد من توفير الرعاية اللازمة للمرضى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية.

واستمع المحافظ، إلى شكاوى بعض المرضى وملاحظاتهم، واطلع على آراءهم عن مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

وأكد المهندس عادل النجار، أهمية توفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين على مدار اليوم طوال شهر رمضان، مشددًا على ضرورة الالتزام بجداول العمل والالتزام بنسب الحضور والغياب، وفقًا للوائح المنظمة والصادرة مع تقديم الخدمة الطبية بشكل لائق ومنتظم.

وحرص المحافظ، خلال جولته التفقدية التي امتدت لجميع أدوار وأقسام المستشفى على تفقد غرفة جهاز الماموجرام الجديد، والذي تم دعم المستشفى به نظرًا لاهميته، مؤكدًا الاستمرار في رفع كفاءة ودعم الإمكانيات الطبية لتحسين مستوى الخدمات العلاجية المقدمة.

محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الوراق المركزي

محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الوراق المركزي