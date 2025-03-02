شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تطلق حملة "رمضانك أجمل" لتعزيز السلوكيات الإيجابية في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الأوقاف حملة "رمضانك أجمل" للتوعية المجتمعية في شهر رمضان المبارك، بهدف تصحيح بعض السلوكيات الخاطئة المنتشرة خلال الشهر الكريم، وتعزيز القيم الإيجابية بين أفراد المجتمع، وبخاصة الشباب، ليكون رمضان فرصةً للارتقاء بالأخلاق والسلوك.

وتركز الحملة على معالجة عددا من الظواهر السلبية، من بينها الإسراف في الطعام والشراب، والسهر الزائد، والغضب، والتدخين، وقطع الأرحام، وإهدار الوقت في وسائل الترفيه، والتسابق غير المبرر في شراء مستلزمات رمضان، والتهاون في أداء الصلوات، والإفراط في استخدام الهاتف، والتعدي على المرافق العامة، واستخدام الألعاب النارية بشكل غير آمن.

وتعتمد الحملة على منشورات توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تناول الدعاة لهذه القضايا في دروسهم الدينية، بما يضمن وصول الرسائل بشكل مبسط وسلس إلى جميع فئات المجتمع.

وتدعو الوزارة الجميع إلى التفاعل مع الحملة عبر متابعة ونشر المحتوى التوعوي تحت هاشتاج #رمضانك_أجمل، والمشاركة في نشر القيم الإيجابية، تأكيدًا لروح التكافل والتعاون خلال الشهر الفضيل.