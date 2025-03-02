شكرا لقرائتكم خبر عن "شارك.. صوتك هيوصل".. الوطنية للانتخابات تذيع فيديو ندوتها التثقيفية للأحزاب والان مع تفاصيل الخبر

أذاعت الهيئة الوطنية للانتخابات، فيديو من ندوتها تثقيفية لعدد من الأحزاب السياسية، تحت شعار "شارك.. صوتك هيوصل"، وذلك فى إطار جهودها التوعوية بأهمية الاستحقاقات الانتخابية المختلفة التى تقوم بها الهيئة وفقًا لأحكام الدستور والقانون.

واستعرض الهيئة الوطنية للانتخابات اختصاصاتها في إدارة وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية، والتى أكدت أن دورها لا يقتصر على تنظيم الانتخابات، بل يشمل التوعية والتثقيف والاستعداد لمختلف الاستحقاقات.

وكان المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة، أكد على أن الانتخابات تجسيد حقيقي للديمقراطية وتأكيد لسيادة الشعب من خلال حرية التعبير.