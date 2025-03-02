شكرا لقرائتكم خبر عن سأل زيلينسكى لماذا لا ترتدي بدلة فأشعل أزمة جيوسياسية ..من هو صحفى ترامب؟ والان مع تفاصيل الخبر

تحت عنوان "مراسل ماجا (لنجعل أمريكا عظيمة مجددا) الذى تسبب فى إذلال زيلينسكى وإشعال أزمة جيوسياسية"، كشفت صحيفة تليجراف البريطانية هوية الصحفى الأمريكي الذى سأل الرئيس الأوكراني لماذا لا يرتدى بدلة وهو فى صحبة أهم أشخاص سياسية فى الولايات المتحدة الأمريكية، وقالت إن سؤال بريان جلين، كان بمثابة ضربة تحت الحزام مصممة لإذلال رئيس أوكرانيا أمام جمهور تليفزيوني عالمي وصنع مقطع ينتشر بشكل سريع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الصحيفة أنه لإسعاد حشد ضاحك داخل المكتب البيضاوي، سخر جلين، أحد الأعضاء البارزين في مجموعة جديدة من المراسلين المتحمسين لحركة ترامب "أمريكا أولا" والذين يعيدون تشكيل تغطية البيت الأبيض، من ذوق فولوديمير زيلينسكي في الملابس.

وسخر جلين قائلا "لماذا لا ترتدي بدلة؟ أنت في حضرة أعلى مستوى فى هذا البلد، وترفض ارتداء بدلة. هل تملك بدلة؟".

واعتبرت الصحيفة أن السؤال كان بمثابة ضربة مفاجئة مشابهة للمفاجئات التي كانت تحدث فى برنامج ترامب" ذي أبرانتس".

وقالت إن جلين، 56 عامًا، هو أحد وجوه قناة Real America Voice صوت أمريكا الفعلي، التلفزيونية المحافظة الجديدة، وأصبح بسرعة أحد المراسلين المفضلين لدى ترامب.

وهو أيضًا حبيب المتطرفة اليمينية مارجوري تايلور جرين، ممثلة الدائرة الكونجرسية الرابعة عشرة في جورجيا والمفضلة لدى الفصيل اليميني المتطرف في الحزب الجمهوري.

وأدى تدخله المحمل بالتصريحات إلى تعكير مزاج المكتب البيضاوي، وأثار غضب زيلينسكي ووضعه في مسار تصادمي أولاً مع جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، ثم الرئيس نفسه.

وجلين هو جزء من موجة جديدة من الناشطين المحافظين الذين تم منحهم حق الوصول إلى المكتب البيضاوي تحت إدارة ترامب بينما يتم طرد المنافذ التقليدية مثل وكالة أسوشيتد برس.

وسيحدد البيت الأبيض الآن أي المنافذ الإخبارية يمكنها تغطية ترامب عن قرب بانتظام - وهو انفصال حاد عن تقليد دام قرنًا من السماح بالوصول من مجموعة من المؤسسات الإخبارية المختارة بشكل مستقل.