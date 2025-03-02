شكرا لقرائتكم خبر عن "الشيوخ" يرفع الجلسة العامة.. والمجلس يعود للانعقاد غدا والان مع تفاصيل الخبر

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الإثنين.

ومن المتوقع أن يناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة غدا، عددا من طلبات المناقشة الموجهة لوزير الكهرباء والطاقة.

وأحال رئيس المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية، إلى الحكومة، وأوصى رئيس مجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الدراسة، نظرا لأهميتها في دعم الصادرات المصرية.

وأحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وطلب آخر بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح اسواق جديدة، إلى لجنة الصناعة لدراستهما وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس.