شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: هناك التزام أوروبى بدعم أمن مصر المائى والان مع تفاصيل الخبر

أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أن هناك تقدير كبير من الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في القضاء على الهجرة غير الشرعية والعمل على ترسيخ التعاون مع الاتحاد الأوروبي في العديد من المحاور، قائلا: "نعمل على ترسيخ التعاون مع الاتحاد الأوروبي في محور التعاون العلمي والتكنولوجي والثقافي".

وأشار وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، إلى أنه أحاط المفوضية الأوروبية بوصول المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة إلى طريق مسدود، مؤكدا أن هناك التزام أوروبي بدعم أمن مصر المائي.

وتابع: "هناك اتفاق أوروبي على ضرورة حماية الأمن المصري المائي"، كما لفت إلى بحثهم سبل دعم وتخفيف الأعباء على مصر التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين.