شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: المباحثات مع المفوضية الأوروبية تناولت إزالة كل العقبات البيروقراطية والان مع تفاصيل الخبر

أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن المفوضية الأوروربية استمتعت لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن المباحثات مع المفوضية الأوروبية تطرقت لمحور التعاون الاقتصادي والتجاري وجذب مزيد من الشركات الأوروبية للسوق المصري.

وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، أن المباحثات تناولت المحاور الـ6 للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، معبرا عن أمل في عقد القمة المصرية الأوروبية الثانية هذ العام، مشددا على بحثهم الاستثمار في قطاعات محددة ذات أولوية خاصة قطاع الطاقة وخطة مصر الطموحة في هذا المجال.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن المباحثات تناولت إزالة كل العقبات البيروقراطية وتسهيل الإجراءات لدعم الاستثمارات فضلا عن التعاون مع الاتحاد الأوروبي في قطاعات الرقمنة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.