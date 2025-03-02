شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: علاج سرطان الرئة مجانا من خلال مبادرة الكشف المبكر عن الأورام والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 02 مارس 2025 02:11 م

قالت وزارة الصحة والسكان إن سرطان الرئة إذا كان في مراحل متقدمة يتم تحديد خطة العلاج عن طريق الطبيب المعالج إما علاج كيميائي أو إشعاعي.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : اطمئن على صحتك بالكشف المبكر في العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب الإصابة بسرطان الرئة والتى تتضمن :-

- تدخين السجائر

- التدخين السلبى

-التعرض للتلوث

- التعرض للاشعاع

وقالت وزارة الصحة والسكان إن التدخين يعتبر من الأسباب التى تؤدى إلى الإصابة بـ سرطان الرئة، وهو ما يتطلب الإقلاع عنه مع الحرص على الكشف والمتابعة باستمرار ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن التدخين يزيد من احتمالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسى كالالتهاب الرئوى والأنفلونزا والسل وغيرها، لذلك يجب التوقف عنه فورًا.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن التدخين يدمر الصحة ويتسبب فى ضعف الخلايا المناعية ويؤثرعلى القلب والأوعية الدموية ويتسبب فى ضعف الجهاز المناعى.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن التدخين الإلكترونى يزيد من خطر الإصابة بالنوبات خلال 24 ساعة فقط من القيام بالتدخين.