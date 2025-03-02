شكرا لقرائتكم خبر عن استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومى.. تعرف على الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الكثير من المواطنين عن خدمات مبادرة تكافل وكرامة والتى تعد من أبرز المبادرات التى أطلقتها الدولة للاهتمام المواطنين، ومن أبرز استفسارات المواطنين عن المبادرة هو الاستعلام بالرقم القومى، فيمكن الاستعلام عن حالة بطاقة معاش تكافل وكرامة بالرقم القومى، من خلال اتباع الخطوات التالية:-

1- زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعى الإلكترونى الرسمى.

2- اختر "الاستعلام عن نتيجتك" الموجودة أعلى يسار الصفحة.

3- ثم أدخل الرقم القومى لصاحب بطاقة تكافل وكرامة فى الجزء المخصص له.

4- اضغط على "استعلام"، وستظهر أمامك صفحة جديدة موضح بها نتيجة الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة سواء سارية أو متجمدة أو موقوف.