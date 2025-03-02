شكرا لقرائتكم خبر عن منحة رمضان 2025 .. موعد صرف زيادة دعم تكافل وكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد صرف المساعدات الإضافية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والتى تأتى في إطار حرص القيادة السياسية على مساعدة الأسر الأولى بالرعاية تزامنا مع شهر رمضان المبارك 2025 .

وتبدأ الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعى في صرف مساعدات إضافية للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" بقيمة 300 جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان 2025 لكل أسرة بإجمالي 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة " بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه بجانب قيمة الدعم المخصص للمستفيدين شهريا، كما سيتم أيضا زيادة مساعدات تكافل وكرامة بنسبة 25% بداية من شهر إبريل المقبل بشكل دائم.

وعلى مدار الأشهر الماضية نجحت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن في التوسع ببرامج الحماية الاجتماعية للارتقاء بمستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ،وتم إضافة الكثير من الأسر ضمن برنامج الدعم النقدي، كما حرصت الوزارة على التوسع في التمكين الاقتصادي للسيدات والمرأة المعيلة.