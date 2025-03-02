شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يبحث مع رئيس مجلس السكان الدولي بنيويورك التوسع في تقديم خدمات تنمية الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتورة رنا حجي، رئيس مجلس السكان الدولي بنيويورك، والدكتورة نهلة عبدالتواب، ممثل مجلس السكان الدولي في مصر، لبحث سبل التعاون في القطاع الصحي، وذلك اليوم الأحد، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة تعزيز سبل التعاون في مجال تنمية الأسرة، من خلال عددة محاور، على رأسها التعاون في تصنيع وسائل جديدة أكثر فاعلية ومأمونية، حيث وجه الوزير في هذا الشأن بإجراء أبحاث مشتركة في المراكز البحثية بمصر، ومركز البحوث الطبية الحيوية "CBR" التابع لمجلس السكان الدولي، لتصنيع هذه الوسائل، كما وجه بوضع دراسة متكاملة لتصنيع وسائل جديدة، والعمل على تغطية السوق المحلي والسوق الأفريقي.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش تعزيز سبل التعاون لتطوير عيادات تنظيم الأسرة في مختلف المحافظات، وتعزيز دور التوعية الفكرية والثقافية اللازمة حول تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، لافتاً إلى توجيه الوزير بوضع دراسة متكاملة لإنشاء وتجهيز حضانات للأطفال في وحدات الرعاية الأولية بمختلف محافظات الجمهورية.

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تطرق لآليات تعزيز التعاون في نشر العيادات المتنقلة، لتقديم المشورة وخدمات تنظيم الأسرة في كل ربوع الجمهورية، وخاصةً المناطق ذات الكثافة، وأماكن العمل، لتقديم تلك الخدمات للعاملين من الإناث والذكور، مشيراً إلى توجيه الوزير بضرورة التنسيق ووضع خطة عمل متكاملة للتوسع في العيادات المتنقلة بالأماكن المستهدفة.

حضر الاجتماع الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية وتنمية الأسرة، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير إدارة العلاقات الدولية.