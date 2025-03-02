شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بسرعة إنجاز ملفات التصالح على مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم الأحد، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بأحياء إمبابة والمنيرة الغربية، للتأكد من انتظام العمل خلال شهر رمضان المبارك، وفي إطار متابعاته الميدانية المستمرة لسير العمل في ملف التصالح على مخالفات البناء.

واطمأن المحافظ، على انتظام العمل وآلية إنجاز معاملات المواطنين، مؤكدًا أهمية توفير كافة التيسيرات للمواطنين، وتسريع وتيرة العمل لإنجاز هذا الملف الحيوي، لما له من مردود إيجابي على المواطنين في شكل خدمات تنموية متنوعة.



محافظ الجيزة يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة توفير أكثر من موظف بالتناوب للرد على استفسارات المواطنين، مع أهمية التعامل مع كل حالة على حدة وفق ظروفها، سواء كانوا من كبار السن أو غير المتعلمين، بما يضمن تقديم الخدمة بكفاءة وإنسانية.

ووجه المحافظ، بضرورة توفير لوحات إرشادية تتضمن تفسيرات واضحة للحالات المتكررة، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتقليل الحاجة إلى الاستفسارات المباشرة، مما يسهم في تسريع وتيرة العمل وتحسين مستوى الخدمة.

وأكد المحافظ، أهمية استمرار متابعة معدلات الإنجاز في ملف التصالح، مع تقييم الأداء بشكل دوري، والعمل على تذليل أي معوقات تواجه المواطنين أو العاملين، مشددًا على ضرورة إبراز مزايا التصالح للمواطنين، وتعريفهم بمراحل سير الطلبات والمستندات المطلوبة من خلال وسائل توضيحية متاحة داخل المركز.

واختتم المحافظ، جولته بتوجيه العاملين بالمركز التكنولوجي بأهمية الرد على استفسارات المواطنين بصدر رحب، مع مراعاة اختلاف احتياجاتهم وقدراتهم على فهم الإجراءات، بما يعكس مستوى الخدمة الحكومية اللائقة.

واستمع المحافظ، خلال جولته على آراء المواطنين داخل المركز التكنولوجي للتعرف على أبرز المعوقات التي تواجههم والتوجيه بحلها.

وحرص المحافظ، على تفقد انتظام انعقاد لجان البت وتواجدها لإنجاز ملفات التصالح المقدمة من المواطنين.