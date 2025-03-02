شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارا بشأن وقف نشاط الأندية الاجتماعية والثقافية النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قـرار رقم 64 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 2025/1/16 للدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن وقف نشاط الأندية الاجتماعية والثقافية وأندية الدفاع الاجتماعى والأندية النسائية سواء الأنشطة المركزية أو التابعة للمديريات.

ونص قرار وزيرة التضامن الاجتماعى، على أنه بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية وتعديالتهما؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون قم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل الحكومة ؛ وعلى قرار وزيرة التضامن الاجتماعى رقم 577 لسنة 2022 بشأن وقف نشاط الأندية الاجتماعية والثقافية وأندية الدفاع الاجتماعى والأندية النسائية سواء الأنشطة المركزية أو التابعة للمديريات ؛ وبناءً على ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية فى هذا الشأن، قرر:

مادة 1: يستبدل بنص المادة الثانية من قرار وزيرة التضامن الاجتماعى رقم 577 لسنة 2022 المشار إليه النص التالى :

(المادة الثانية): تشكل لجنة بقرار من رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أو مدير مديرية التضامن الاجتماعى المختص- بحسب الأحوال- تختص بحصر كافة حقوق والتزامات الأندية الاجتماعية والثقافية وأندية الدفاع الاجتماعى والأندية النسائية سواء الأنشطة المركزية أو التابعة للمديريات ، ونقل حقوقهم والتزاماتهم إلى الإدارات المركزية المختصة.

مادة 2: ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.