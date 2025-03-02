شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارات التعليمية فى الجيزة تعلن مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة، مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان الكريم في مدارس الفترة الواحدة والفترتين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وأوضحت كل إدارة تعليمية في منشورٍ لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أن مواعيد العمل فى شهر رمضان بمدارس الفترة الواحدة تبدأ من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا، أما في مدارس الفترتين تبدأ من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 11:30 ظهرًا، ومن الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 4 عصرًا.

وأشارت الإدارات التعليمية، إلى أن مواعيد العمل بالديوان تبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا.

يُذكر أن سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أكد خلال زيارته، اليوم، لعدد من المدارس، أن التعليم ليس مجرد مناهج وكتب دراسية، بل هو نظام متكامل يقوم على الانضباط والالتزام، والعمل الجاد.

وأشار إلى أن غياب الطالب عن مدرسته يضعف مسيرته، وغياب الإدارة عن مسؤولياتها يهدم أركان العملية التعليمية، مؤكدًا أن الانضباط المدرسي ليس خيارًا، بل هو حجرُ الزاوية في بناء أجيال واعية قادرة على النهوض بالوطن.