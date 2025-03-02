أخبار مصر.. مصر ترفض محاولات تشكيل حكومة سودانية موازية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً حول "تمكين الشباب"، حيث تناول التقرير الإطار المفاهيمي للتمكين وتعريف فئة الشباب، بالإضافة إلى أثر تمكين الشباب في تحقيق التنمية المستدامة، ثم يتناول الاهتمام العالمي بتمكين الشباب، من خلال استعراض النظرة العالمية تجاه هذه الفئة، مع التركيز على دور المنظمات الدولية في دعمهم، وأيضاً أهم الأبعاد الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية لتمكين الشباب في مصر.

المدارس تعلن مواعيد الدراسة فى رمضان وفق الفترات الدراسية

تزامنا مع بداية شهر رمضان الكريم، أعلنت بعض المدارس والإدارات التعليمية مواعيد حضور وانصراف التلاميذ خلال مدة الشهر، موضحة أن مدارس الفترة الواحدة يبدأ اليوم الدراسى فيها من الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهراً، أما مدارس الفترتين الدراسيتين يبدأ حضور الطلاب من السابعة صباحا حتى 11:30 ظهرا للفترة الأولى ومن 12 ظهرا حتى 4 عصرا للفترة الثانية، ودواوين الإدارات من التاسعة صباحا حتى 2 ظهراً.

موعد ميلاد هلال شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك 2025

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية موعد عيد الفطر المبارك 2025، حيث يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رمضان 1446هـ الموافق 2025/3/29م (يوم الرؤية).