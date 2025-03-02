شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مصر ترفض محاولات تشكيل حكومة سودانية موازية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها رفض مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية أي محاولات تهدد وحدة وسيادة وسلامة أراضي السودان الشقيق.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..مصر ترفض محاولات تشكيل حكومة سودانية موازية
أعربت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية صباح اليوم الأحد، عن رفضها لأي محاولات تهدد وحدة وسيادة وسلامة أراضي السودان الشقيق بما في ذلك السعى نحو تشكيل حكومة سودانية موازية، الأمر الذي يعقد المشهد في السودان، ويعيق الجهود الجارية لتوحيد الرؤى بين القوى السياسية السودانية، ويفاقم الأوضاع الإنسانية.
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز للمواطنين بمدينة بني سويف الجديدة، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 9/3/2025، وحتى يوم الخميس 20/3/2025، في مواعيد محددة وفقاً للمعلن من جهاز المدينة.
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً حول "تمكين الشباب"، حيث تناول التقرير الإطار المفاهيمي للتمكين وتعريف فئة الشباب، بالإضافة إلى أثر تمكين الشباب في تحقيق التنمية المستدامة، ثم يتناول الاهتمام العالمي بتمكين الشباب، من خلال استعراض النظرة العالمية تجاه هذه الفئة، مع التركيز على دور المنظمات الدولية في دعمهم، وأيضاً أهم الأبعاد الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية لتمكين الشباب في مصر.المدارس تعلن مواعيد الدراسة فى رمضان وفق الفترات الدراسية
تزامنا مع بداية شهر رمضان الكريم، أعلنت بعض المدارس والإدارات التعليمية مواعيد حضور وانصراف التلاميذ خلال مدة الشهر، موضحة أن مدارس الفترة الواحدة يبدأ اليوم الدراسى فيها من الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهراً، أما مدارس الفترتين الدراسيتين يبدأ حضور الطلاب من السابعة صباحا حتى 11:30 ظهرا للفترة الأولى ومن 12 ظهرا حتى 4 عصرا للفترة الثانية، ودواوين الإدارات من التاسعة صباحا حتى 2 ظهراً.موعد ميلاد هلال شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك 2025
كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية موعد عيد الفطر المبارك 2025، حيث يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رمضان 1446هـ الموافق 2025/3/29م (يوم الرؤية).
أعلن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي عن توقف دخول البضائع والمساعدات إلى قطاع غزة بدءا من اليوم، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
قالت حركة حماس إن قرار نتنياهو وقف المساعدات الإنسانية هو ابتزاز رخيص وجريمة حرب وانقلاب سافر على اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".بيان عاجل من الأرصاد.. انخفاض بحرارة الجو 4 درجات وعودة الأمطار بعدة مناطق
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من عودة سقوط الأمطار، حيث كشف خريطة التنبؤات الجوية، أنه اعتبارا من الأربعاء المقبل 5 مارس متوقع أن تتعرض البلاد لأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد .
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