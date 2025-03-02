شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة بعض مديرى مدارس الجيزة للشؤون القانونية لتدنى نسبة حضور الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

أجرى سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، يرافقه محمد حفني مدير إدارة المتابعة بالمديرية، جولة تفقدية شاملة لعدد من المدارس، لمتابعة سير العملية التعليمية وتقييم الأداء والالتزام بالقواعد التربوية والتعليمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأشاد وكيل الوزارة، خلال زيارته لمدرسة الأبطال للتعليم الأساسي التابعة لإدارة أوسيم التعليمية، بانضباطها والتزام الطلاب بالحضور، موجهًا الشكر لمدير المدرسة على جهوده في ترسيخ الالتزام والانضباط.

وأصدر قرارًا بإحالة مديري مدارس (صقيل الجديدة، الاتحاد الوطني للتعليم الأساسي، صقيل الابتدائية المشتركة) بإدارة أوسيم التعليمية إلى الشؤون القانونية، للإهمال في تفعيل سجل الغياب لكل معلم، وتكليف مدير الإدارة بتشكيل لجان متابعة يومية لمراقبة حضور الطلاب، وضبط الأداء التعليمي داخل الفصول.

وأحال وكيل الوزارة، خلال الجولة، مدرستين خاصتين إلى لجنة التعليم الخاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتدني نسبة حضور الطلاب بشكل غير مبرر.

ولاحظ وكيل الوزارة خلال زيارته لمدرسة الإسراء الإعدادية بنين التابعة لإدارة الوراق التعليمة، ضعف نسبة الحضور بين الطلاب، ملزمًا مدير المدرسة بعقد اجتماع عاجل مع أعضاء هيئة التدريس، لوضع خطة تقييم يومية لمتابعة الغياب، والحد من التسرب المدرسي وزيادة عدد التقييمات.

ولاحظ خلال زيارته لمدرسة التحرير الابتدائية، غيابًا ملحوظًا للطالبات، وضعف التواصل مع أولياء الأمور.

ووجه خلال زيارته لمدرسة جزيرة محمد الإعدادية بنات، بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في أسباب تدني الحضور، ووضع حلول عملية تضمن انتظام العملية التعليمية، وإحالة مدير المدرسة إلى الشؤون القانونية لمحاسبته على التقصير الإداري.

ووجه خلال زيارته لمدرسة الشهيد علي خالد علي عبد العزيز التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية، بتشكيل لجنة للتحقيق مع مدير المدرسة حول أسباب غياب الطلاب، ووضع خطة عاجلة لضمان حضورهم اليومي والتزامهم الدراسي.

وأكد وكيل الوزارة خلال جولته أن التعليم ليس مجرد مناهج وكتب دراسية، بل هو نظام متكامل يقوم على الانضباط والالتزام، والعمل الجاد.

وأشار إلى أن غياب الطالب عن مدرسته يضعف مسيرته، وغياب الإدارة عن مسؤولياتها يهدم أركان العملية التعليمية، مؤكدًا أن الانضباط المدرسي ليس خيارًا، بل هو حجرُ الزاوية في بناء أجيال واعية قادرة على النهوض بالوطن.