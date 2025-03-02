شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يقتحم أحياء فى نابلس ومخيماتها شمال الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

قالت مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، ولاء السلامين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم، أحياء عدة في مدينة نابلس، ومخيمي عسكر وبلاطة شمال الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن آليات الاحتلال اقتحمت شارع فيصل ووسط المدينة ومحيط البلدة القديمة، وداهم جنود الاحتلال حارة القريون داخل البلدة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مخيمي عسكر القديم والجديد، وحارة الحشاشين في مخيم بلاطة، ولم يبلغ عن اعتقالات.