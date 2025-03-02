شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة يوجه بتيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

أكد أشرف منصور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء يوميًا بالمراكز التكنولوجية، ورفع مستويات المتابعة مع تيسير كل إجراءات التصالح على المواطنين وتكثيف الرقابة لضمان جودة الخدمات طبقا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية له في ثاني أيام رمضان المعظم لمتابعة سير العمل في منظومة التصالح والطلبات المقدمة من المواطنين الخاصة به بالمركز التكنولوجي بحي المعادي إلى جانب متابعة مختلف الخدمات التي يقدمها المركز.

و وجه "منصور" بسرعة تنظيم الملفات وزيادة معدل الإنجاز بها تسهيلا على المواطنين من خلال تقديم كافة أشكال الدعم و الشرح المفصل والتواصل الدائم لاستكمال إجراءات التصالح .

مشددا على أن الدولة المصرية قدمت الكثير من التسهيلات لتشجيع المواطنين على استكمال و تقديم طلبات التصالح وتقنين الاوضاع مع تكثيف حملات التوعية .

وخلال جولته حرص نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على الاستماع لطلبات و شكاوى المواطنين الذي تصادف وجودهم بالمركز للحصول على خدماتهم المختلفة وبحث آليات حلها مؤكدا على الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم ، وحل مشاكلهم في إطار القانون.

و شدد على كافة الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من فحص هذه الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مؤكداً أهمية تلبية احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم باعتبار خدمة المواطنين هى هدف ومهمة العمل داخل المنطقة الجنوبية والمحافظة .

كان في استقباله خلال الجولة الدكتور طارق البحيري رئيس حي المعادي و سكرتير الحي و مديرة المركز التكنولوجي وجميع العاملين به.