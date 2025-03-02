شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" تصنع "فانوس وهلال رمضان" من مكونات صديقة للبيئة احتفالا بشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

قدمت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية تصميمات مميزة احتفالًا بقدوم شهر رمضان المبارك، تكونت من "فانوس" و"عربة فول" و"هلال" رمضان، وذلك من مكونات صديقة للبيئة، حيث يُعد هذه المنتجات أحد أهم المظاهر والطقوس الرمضانية التى لها وقع خاص فى عقل ووجدان الشعب المصري للتعبير عن البهجة والاحتفال بقدوم الشهر الكريم.

وقام فريق التوعية بتصميم "فانوس وعربة الفول وهلال رمضان" إيمانًا بالدور التوعوي للوزارة، حيث تم استخدام خامات غير مكلفة ومتاحة في أي منزل، وذلك من ورق وكرتون، وبعض الخامات والمكونات البسيطة وغير المكلفة للتأكيد على مبدأ إعادة تدوير المخلفات حماية للبيئة وصناعة مثل هذه المنتجات، واستخدام الموارد المتاحة في صناعة البهجة للبيئة المحيطة به حيث يمكن توفير التكلفة المرتفعة لشراء الفانوس وصناعته بالمنزل دون تكاليف.

يأتي ذلك في إطار حرص فريق التوعية بالوزارة على رفع الوعي البيئي لدى كافة فئات وشرائح المجتمع بأهمية إعادة تدوير المخلفات الورقية والبلاستيكية والكرتونية وتعظيم الاستفادة منها والتوعية بمفهوم إعادة التدوير كأحد الوسائل للحفاظ على البيئة من خلال تنفيذ ورش عمل فنية في مختلف المحافظات لتعليم المشاركين كيفية صنع مثل هذه المنتجات وتعريف المشاركين بقيمة الموارد المتاحة في صناعة البهجة للبيئة المحيطة به.