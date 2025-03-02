شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى لاباز يبحث مع نائب وزيرة الخارجية البوليفية تعزيز علاقات البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث سفير مصر في لاباز السفير حاتم النشار مع نائب وزيرة الخارجية البوليفية واسكار أخاتا، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وبوليفيا في ضوء ما سبق الاتفاق عليه بين وزيري خارجية البلدين أثناء الجولة الرابعة من المشاورات السياسية.

وناقش الجانبان الفرص المتاحة لتطوير العلاقات وفتح الأسواق أمام المنتجات، فضلا عن إمكانية تنظيم منتدى أعمال على هامش أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة وعقد بعض الاجتماعات الإفتراضية خلال الفترة القادمة.