شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: استكمال تسليم 29 ألف كارت تكافل وكرامه للمستحقين والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أنه بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي جارٍ استكمال تسليم 29 ألف كارت لبرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" للحالات المستحقة الجدد من أبناء المحافظة.

وأكد محافظ الجيزة، أن خدمات تكافل وكرامة تصل للمستحقين الذين يتم تحديدهم من خلال منظومة إلكترونية، مشيرًا إلى أن حالات الربط الجديدة لحالات تكافل وكرامة تعد إضافة كبيرة لأبناء الجيزة لتستفيد منه الحالات الإنسانية التى تم ربطها على البرنامج، للحصول على الدعم اللازم لها.

وأوضح محافظ الجيزة، أن الدولة لا تدخر جهدًا لتوفير برامج الحماية والرعاية للمواطنين في مختلف مراكز ومدن المحافظة وتلبية احتياجاتهم المادية والاجتماعية.

ولفت أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة توفير الدعم اللازم للمواطنين وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، والعمل المستمر من أجل بناء الإنسان وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

واطلع محافظ الجيزة، على خطط عمل مديرية التضامن الاجتماعي خلال شهر رمضان حيث جاري استكمال توزيع 50 ألف كرتونة وشنطة مواد غذائية خلال الشهر الفضيل الي جانب استكمال صرف مساعدات مالية تتجاوز 8 ملايين جنيهًا مقدمة من الجمعيات العاملة النشطة على مستوى القرى والنجوع وتيسير زواج 100 من أبناء الأسر الأولى بالرعاية بتقديم الأجهزة الكهربائية واستكمال توزيع 32 طن لحوم بالتعاون مع مديرية أوقاف الجيزة.

من جانبه، أوضح إمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، أن المديرية بدأت في توزيع كارت فيزا تكافل وكرامة على الإدارات الإجتماعية التابعة لها وتقوم الإدارات الإجتماعية باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تسليم كروت تكافل وكرامة الجديدة للمستحقين الذين تم ربطهم على البرنامج.

وأوضح أن المستحقين يتم اختيارهم عن طريق عمل بحث اجتماعي ميداني بواسطة مسئولي التضامن، وتسجيله على المنظومة الإلكترونية لتكافل وكرامة، التي تحدد إلكترونيًا مدى الاستحقاق من عدمه.