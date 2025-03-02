شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة ويشهد تصدير 15899 طن بضائع والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة.. بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15899 طن تشمل: 535 طن يوريا و600 طن صويا و9281 طن كلينكر و83 طن رمل و5400 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50809 طن تشمل : 6750 طن ذرة و 12073 طن قمح و 3700 طن أبلكاش و650 طن خشب زان و3045 طن حديد و2650 طن خردة و8000 طن فول صويا و1100 طن زيت طعام و12530 طن بضائع متنوعة و 1036 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 311 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 41 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 149 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1728 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 112149 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 70975 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3701 حركة .

