شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر السياحة الذكية يوصى بإطلاق منصة رقمية للترويج المقاصد السياحية المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شاركت الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية برئاسة الدكتور هشام عبدالسلام - رئيس الجامعة - كشريك أكاديمي ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني تحت عنوان "السياحة الذكية وهوية المقصد"، والذي نظمته كلية السياحة والفنادق بجامعة مدينة السادات في مدينة أسوان، وذلك بحضور نخبة من الأساتذة والخبراء، والمنعقد تحت رعاية وزارتي "التعليم العالي والبحث العلمي" و"السياحة والآثار"، ومحافظة أسوان.
افتتح المؤتمر الدكتور شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات، وضيف شرف المؤتمر، السفير طارق الأنصاري، سفير دولة قطر بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، والدكتور نهى عزمي، عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة مدينة السادات، رئيس المؤتمر، كما شارك في الفاعليات الدكتور لؤي سعد الدين، رئيس جامعة أسوان، والمهندس عمرو حلمي لاشين - نائب محافظ أسوان، ووزير السياحة في دولة موريشيوس، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين في مجال السياحة والضيافة بهدف مناقشة التطورات الحديثة في القطاع السياحي وتعزيز استدامته.
شهدت فعاليات المؤتمر مجموعة من الجلسات النقاشية الهامة التي تناولت دور التكنولوجيا في تطوير قطاع السياحة والضيافة، حيث ناقش المتحدثون سبل دمج الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في تعزيز تجربة السائح وتحقيق الاستدامة.
وفي إطار فعاليات المؤتمر، شارك الدكتور هشام عبدالسلام في جلسة نقاشية بعنوان "الرؤية الرسمية للنهوض بالتعليم السياحي في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي"، حيث القى كلمة عن أهمية الاتجاهات الحديثة في التعليم، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من التطورات الرقمية في إعداد كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل السياحي، مؤكدا على أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبحتا ركيزتين أساسيتين في تطوير قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن دمج الحلول الذكية في صناعة الضيافة يسهم في تحسين جودة الخدمات وزيادة التنافسية عالميًا، كما شدد على أهمية تأهيل الطلاب لاستخدام أحدث التقنيات في مجالات السياحة والفندقة من خلال برامج أكاديمية متخصصة تعتمد على التعلم المدمج والتكنولوجيا الحديثة.
كما أشادت الدكتور شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات، بمشاركة الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية في المؤتمر، مؤكدة أن التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة يسهم في تطوير التعليم السياحي وإعداد كوادر قادرة على مواكبة المتغيرات الحديثة في القطاع. كما شددت على أهمية التكامل بين التكنولوجيا والسياحة، مشيرةً إلى أن التحول الرقمي أصبح ضرورة لتعزيز تجربة السائح وتحقيق الاستدامة.
جدير بالذكر أن المؤتمر شهد مشاركة فاعلة من بعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث قدم الدكتور كمال صفوت حمزة، الاستاذ بكلية الحاسبات بالجامعة، رؤى حول "الابتكار التكنولوجي كأداة لتحقيق الاستدامة في صناعة السياحة"، متناولًا أهمية التركيز على دراسة السياحة الذكية وكيفية تطويرها لتعزيز تجارب السياح بمصر، على أن يراعي الباحثون المتابعة الدورية لأدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة في قطاع السياحة، كما شارك الدكتور ياسر عبدالحميد الاستاذ بكلية الحاسبات بالجامعة، بجلسة أخرى بعنوان "تكامل الذكاء الاصطناعي والتقنيات التفاعلية لتعزيز تجربة وولاء السائح"، متحدثًا عن كيفية استغلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين تجارب السياح بمصر.
واختتم المؤتمر بجلسة تضمنت مجموعة من التوصيات المهمة، أبرزها إدراج برامج تدريبية متخصصة للعاملين في القطاع السياحي، وتبني التكنولوجيا الحديثة لحماية المقاصد السياحية وتعزيز استدامتها، إضافةً إلى تطوير البنية التحتية للمطارات لجعلها أكثر توافقًا مع معايير السياحة الذكية، كما شملت التوصيات إطلاق منصة رقمية موحدة للترويج للمقاصد السياحية المصرية، وإنتاج أفلام وثائقية تسلط الضوء على الهوية الثقافية والتاريخية لمدينة أسوان.
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