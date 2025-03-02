شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر السياحة الذكية يوصى بإطلاق منصة رقمية للترويج المقاصد السياحية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية برئاسة الدكتور هشام عبدالسلام - رئيس الجامعة - كشريك أكاديمي ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني تحت عنوان "السياحة الذكية وهوية المقصد"، والذي نظمته كلية السياحة والفنادق بجامعة مدينة السادات في مدينة أسوان، وذلك بحضور نخبة من الأساتذة والخبراء، والمنعقد تحت رعاية وزارتي "التعليم العالي والبحث العلمي" و"السياحة والآثار"، ومحافظة أسوان.

افتتح المؤتمر الدكتور شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات، وضيف شرف المؤتمر، السفير طارق الأنصاري، سفير دولة قطر بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، والدكتور نهى عزمي، عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة مدينة السادات، رئيس المؤتمر، كما شارك في الفاعليات الدكتور لؤي سعد الدين، رئيس جامعة أسوان، والمهندس عمرو حلمي لاشين - نائب محافظ أسوان، ووزير السياحة في دولة موريشيوس، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين في مجال السياحة والضيافة بهدف مناقشة التطورات الحديثة في القطاع السياحي وتعزيز استدامته.

شهدت فعاليات المؤتمر مجموعة من الجلسات النقاشية الهامة التي تناولت دور التكنولوجيا في تطوير قطاع السياحة والضيافة، حيث ناقش المتحدثون سبل دمج الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في تعزيز تجربة السائح وتحقيق الاستدامة.

وفي إطار فعاليات المؤتمر، شارك الدكتور هشام عبدالسلام في جلسة نقاشية بعنوان "الرؤية الرسمية للنهوض بالتعليم السياحي في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي"، حيث القى كلمة عن أهمية الاتجاهات الحديثة في التعليم، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من التطورات الرقمية في إعداد كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل السياحي، مؤكدا على أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبحتا ركيزتين أساسيتين في تطوير قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن دمج الحلول الذكية في صناعة الضيافة يسهم في تحسين جودة الخدمات وزيادة التنافسية عالميًا، كما شدد على أهمية تأهيل الطلاب لاستخدام أحدث التقنيات في مجالات السياحة والفندقة من خلال برامج أكاديمية متخصصة تعتمد على التعلم المدمج والتكنولوجيا الحديثة.

كما أشادت الدكتور شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات، بمشاركة الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية في المؤتمر، مؤكدة أن التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة يسهم في تطوير التعليم السياحي وإعداد كوادر قادرة على مواكبة المتغيرات الحديثة في القطاع. كما شددت على أهمية التكامل بين التكنولوجيا والسياحة، مشيرةً إلى أن التحول الرقمي أصبح ضرورة لتعزيز تجربة السائح وتحقيق الاستدامة.

جدير بالذكر أن المؤتمر شهد مشاركة فاعلة من بعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث قدم الدكتور كمال صفوت حمزة، الاستاذ بكلية الحاسبات بالجامعة، رؤى حول "الابتكار التكنولوجي كأداة لتحقيق الاستدامة في صناعة السياحة"، متناولًا أهمية التركيز على دراسة السياحة الذكية وكيفية تطويرها لتعزيز تجارب السياح بمصر، على أن يراعي الباحثون المتابعة الدورية لأدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة في قطاع السياحة، كما شارك الدكتور ياسر عبدالحميد الاستاذ بكلية الحاسبات بالجامعة، بجلسة أخرى بعنوان "تكامل الذكاء الاصطناعي والتقنيات التفاعلية لتعزيز تجربة وولاء السائح"، متحدثًا عن كيفية استغلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين تجارب السياح بمصر.

واختتم المؤتمر بجلسة تضمنت مجموعة من التوصيات المهمة، أبرزها إدراج برامج تدريبية متخصصة للعاملين في القطاع السياحي، وتبني التكنولوجيا الحديثة لحماية المقاصد السياحية وتعزيز استدامتها، إضافةً إلى تطوير البنية التحتية للمطارات لجعلها أكثر توافقًا مع معايير السياحة الذكية، كما شملت التوصيات إطلاق منصة رقمية موحدة للترويج للمقاصد السياحية المصرية، وإنتاج أفلام وثائقية تسلط الضوء على الهوية الثقافية والتاريخية لمدينة أسوان.