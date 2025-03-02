شكرا لقرائتكم خبر عن الخط الثالث للمترو يغير مواعيد مكاتب الاشتراكات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الخط الثالث للمترو تغيير مواعيد عمل مكاتب الاشتراكات مؤقتاً طوال شهر رمضان الكريم بمحطات كلية البنات، عبده باشا، عدلي منصور، النزهة، هليوبوليس، العباسية، العتبة، ناصر، صفاء حجازي، امبابة، القومية، وادي النيل، جامعة الدول وجامعة القاهرة، لتبدأ في تمام الساعة 7:00 صباحًا وتنتهي في الساعة 5:00 مساءً.

مواعيد المترو بالخط الثالث:

فى السياق يتم تمديد ساعات التشغيل ساعة واحدة ليتم إغلاق المحطة فى الساعة 2:00 صباحا بدلا من 1:00 صباحا

قيام أول قطار من عدلي منصور إتجاه جامعة القاهرة الساعة 5:15 صباحا

قيام أول قطار من عدلى منصور إتجاه روض الفرج الساعة 5:20 صباحا

قيام أول قطار من روض الفرج إتجاه عدلى منصور الساعة 5:15 صباحا

قيام أول قطار من جامعة القاهرة إتجاه عدلى منصور الساعة 5:15 صباحا

قيام أخر قطار من عدلي منصور إتجاه جامعة القاهرة الساعة 00:06 صباحا

قيام أخر قطار من عدلى منصور إتجاه روض الفرج الساعة 00:02 صباحا

سيتم قيام أخر قطار من روض الفرج إتجاه عدلى منصور الساعة 00:26 صباحا

قيام أخر قطار من جامعة القاهرة إتجاه عدلى منصور الساعة 00:23 صباحا .

ومن المقرر انتهاء الربط مع الخط الأول فى محطة ناصر إتجاه جامعة القاهرة الساعة 00:45 صباحا ، واتجاه روض الفرج الساعة 00:41 صباحا ، وانتهاء الربط مع الخط الثاني فى محطة العتبة إتجاه جامعة القاهرة الساعة 00:40 صباحا ، واتجاه روض الفرج الساعة 00:45 صباحا .