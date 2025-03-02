شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل من الأرصاد.. انخفاض بحرارة الجو 4 درجات وعودة الأمطار بعدة مناطق والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من عودة سقوط الأمطار، حيث كشف خريطة التنبؤات الجوية، أنه اعتبارا من الأربعاء المقبل 5 مارس متوقع أن تتعرض البلاد لأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات على أغلب الأنحاء.

يشهد اليوم الأحد 2 مارس 2025 الموافق 2 رمضان، استمرار الارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد ، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ، شديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 12، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.