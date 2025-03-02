شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون الدينية بالمدينة المنورة: إقبال كبير على الحرمين مع بداية شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

قال مساعد الرئيس العام للشؤون الدينية بالمدينة المنورة الدكتور محمد الخضير، إن هناك إقبالا كبيرا على الحرمين الشريفين والمدينة المنورة خاصة مع بداية حلول شهر رمضان المعظم، وذلك في إطار خطة المملكة لاستيعاب 30 مليون معتمر وفق رؤية 2030.

وأضاف أن رئاسة شؤون المسجد النبوي تحرص على تقديم كل الخدمات المتميزة وتسخير طاقاتها البشرية، والأجهزة الحديثة لخدمة المصلين وقاصدي المسجد النبوي منذ وصولهم حتى مغادرتهم، لينعم الزائر والمصلي بالراحة والطمأنينة في أجواء إيمانية وروحانية مفعمة بالأمن والإيمان.

وقال الخضيري، "إن رئاسة الشؤون الدينية داخل المسجد النبوي، كثفت جهودها وبرامجها ومبادراتها مع حلول شهر رمضان المبارك لتقديم أفضل الخدمات للمصلين والزائرين، منها إطلاق المحاضرات الدينية وتحفيظ القرآن الكريم وإجابة السائلين وتوعية قاصدي المسجد النبوي بشكل ميداني، بالإضافة إلى الأقسام النسائية التي تحرص على تقديم كل ما يتعلق بالشأن الديني".