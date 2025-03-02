شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات فى أمريكا تأييدا لأوكرانيا.. والمئات يعارضون زيارة فانس لفيرمونت والان مع تفاصيل الخبر

اندلعت الاحتجاجات ضد إدارة الرئيس الأمريكي في جميع أنحاء الولايات المتحدة في أعقاب اشتباك غير مسبوق في المكتب البيضاوي، حيث صعد دونالد ترامب التوترات مع رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وتجمع مئات المحتجين في وايتسفيلد بولاية فيرمونت لمعارضة زيارة نائب الرئيس إلى الولاية لرحلة تزلج مع عائلته.

وتم التخطيط للمظاهرة في وقت سابق من الأسبوع من قبل فرع ماد ريفر فالي من إنديفيزيبل، وهي مجموعة تنظيمية شعبية، لكن المحتجين الإضافيين قالوا إنهم تحفزوا للانضمام بعد مشاهدة اجتماع البيت الأبيض العدائي بين فانس وترامب وزيلينسكي يوم الجمعة.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "فيرمونت تقف مع أوكرانيا" و"إحراج دولي"، بينما لوح كثيرون بالأعلام الأوكرانية تضامنا مع أوكرانيا. وبثت قناة فوكس مقطع فيديو للمحتجين، لكنها طمست اللافتات التي تعرض رسائل ضد فانس وأخرى لصالح أوكرانيا.

وقالت المتظاهرة كوري جيروكس لإذاعة فيرمونت العامة: "بعد ما فعله بالأمس، تجاوز الخط".

وأصدر الحاكم فيل سكوت، الجمهوري الذي رفض التصويت لترامب في أي من محاولاته الثلاث للبيت الأبيض، بيانا يوم الخميس يدعو فيه سكان فيرمونت إلى احترام فانس وعائلته أثناء زيارتهم.

وقال: "أرجو أن تنضموا إلي في الترحيب بهم في فيرمونت على أمل أن تتاح لهم الفرصة لتجربة ما يجعل ولايتنا، وسكان فيرمونت، مميزين للغاية".

وفي حين فر فانس، الذي اعترف يوم الجمعة بأنه لم يزر أوكرانيا قط، إلى مكان غير معلن للتهرب من المحتجين، أشار بعض المعلقين إلى أن زيلينسكي، الذي بقي في أوكرانيا أثناء الحرب مع روسيا، كان عائدا إلى كييف التي لا تزال تحت الهجوم.

وجاء الاحتجاج بعد مواجهة عنيفة في المكتب البيضاوي، حيث قال الرئيس الأمريكي للزعيم الأوكراني إن عليه أن يعقد صفقة مع روسيا "أو سنخرج". وفي مرحلة ما، اتهم ترامب زيلينسكي بعدم إظهار الامتنان الكافي للمساعدات العسكرية والسياسية الأمريكية، محذرًا من أنه "يخاطر بالحرب العالمية الثالثة".

ورد زيلينسكي بأنه شكر مرارًا وتكرارًا الشعب الأمريكي وقادته على دعمهم، لكن الأوكرانيين لا يريدون قبول وقف إطلاق النار مع روسيا دون ضمانات أمنية، لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتهك مرارًا وتكرارًا اتفاق وقف إطلاق النار السابق.

وبعد التبادل، نشر زعماء أوروبيون، إلى جانب رؤساء وزراء كندا وأستراليا ونيوزيلندا، رسائل دعم لأوكرانيا.