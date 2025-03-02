شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية توزع عبوات غذائية مجانية فى رمضان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 02 مارس 2025 11:26 ص

أطلقت وزارة الداخلية قوافل إنسانية لتوزيع المساعدات العينية "عبوات سلع غذائية بالمجان" على قاطنى المناطق الحضارية الجديدة (الأسمرات –المحروسة – أهالينا – معاً – الخيالة).. وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك استمراراً للجهود التى تبذلها كل الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية.. وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية.. وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ، وتفعيل المبادرات الإنسانية للمساهمة فى دعم ومساندة المواطنين وتوفير مظلة من الحماية الإجتماعية للأسر المصرية بالمناطق الأولى بالرعاية.

توزيع الهدايا

توزيع مواد غذائية

وزارة الداخلية توزع عبوات غذائية مجانية

جانب من توزيع العبوات الغذائية المجانية