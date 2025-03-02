شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تعلن مواعيد الدراسة فى رمضان وفق الفترات الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

تزامنا مع بداية شهر رمضان الكريم، أعلنت بعض المدارس والإدارات التعليمية مواعيد حضور وانصراف التلاميذ خلال مدة الشهر، موضحة أن مدارس الفترة الواحدة يبدأ اليوم الدراسى فيها من الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهراً، أما مدارس الفترتين الدراسيتين يبدأ حضور الطلاب من السابعة صباحا حتى 11:30 ظهرا للفترة الأولى ومن 12 ظهرا حتى 4 عصرا للفترة الثانية، ودواوين الإدارات من التاسعة صباحا حتى 2 ظهراً.

وكانت وحدة المدارس المصرية اليابانية أعلنت مواعيد الحضور والانصراف في رمضان بالمدارس المصرية اليابانية، حيث يبدأ اليوم الدراسى من ال 7:45 صباحا وينتهى بانصراف الطلاب فى الساعة 1:30 ظهراً .

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على استمرار متابعة تقييمات الطلاب والدراسة فى شهر رمضان المبارك، موضحة أن الدراسة مستمرة بشكل طبيعى وفق المواعيد التى حددتها المديريات التعليمية مع تواجد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مشددة على أن الغياب مفعل كما هو فى شهر رمضان وأيضا التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية والآداءات الصفية والمنزلية للفصل الدراسي الثانى.



