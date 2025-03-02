شكرا لقرائتكم خبر عن قصر العينى: رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات خلال شهر رمضان وعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس ادارة مستشفيات جامعة القاهرة قصر العينى اجتماعه الدوري لشهر فبراير 2025، برئاسة الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وبحضور نواب المدير التنفيذي، ورؤساء الأقسام، ومديري المستشفيات، كما حضر الاجتماع والدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، ونخبة من القيادات الطبية والإدارية.

استهل الدكتور حسام صلاح الجلسة بكلمة ترحيبية، عبر فيها عن تقديره العميق لأعضاء المجلس، مشيدًا بجهودهم المستمرة في تطوير الخدمات الطبية والتعليمية بمستشفيات جامعة القاهرة. وقدم سيادته التهنئة للحضور بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا لهم ولذويهم شهرًا مليئًا بالخيرات والبركات.

كما أعلن عن رفع حالة الاستعداد القصوى داخل مستشفيات قصر العيني خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، مشددًا على أن المستشفيات تعمل على مدار الساعة لتقديم الإسعافات الأولية والعلاجات، مع تجهيز غرف العمليات والعناية المركزة، وتوفير الطواقم الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية تحسبًا لأي طوارئ٠

وفي بدايه الاجتماع، أتاح الدكتور حسام صلاح الفرصة للدكتور محمد عبد المجيد، مدير مستشفى المنيل التخصصي، للحديث عن تجربته في السفر إلى اليابان ضمن مبادرة لتطوير إدارة المستشفيات الجامعية والحكومية.

واستعرض الدكتور محمد عبد المجيد أبرز ملامح النظام الصحي الياباني، مشيرًا إلى آليات الاستفادة منه وتطبيقه داخل المستشفيات المصرية، مما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة.

استعرض المجلس عددًا من الإنجازات الطبية التي تحققت خلال شهر فبراير، والتي تضمنت:

-إجراء أول جراحة قلب مفتوح لطفل من قطاع غزة بمستشفى الأطفال الجامعي التخصصي "أبو الريش الياباني"، والتي استغرقت خمس ساعات متواصلة، وأسفرت عن نجاح إصلاح عيب خلقي معقد في القلب. وأكد الدكتور حسام صلاح أن مستشفيات قصر العيني مستمرة في أداء دورها الريادي في تقديم الرعاية الصحية للأطفال والمصابين من قطاع غزة، بما يعكس التزام الكلية بتقديم الخدمات الطبية .

-توقيع بروتوكول تعاون بين حزب مستقبل وطن ومستشفى الأطفال الجامعي "أبو الريش المنيرة"، بهدف دعم الخدمات الصحية، ورفع كفاءة المنشآت، وإنشاء وحدة الغسيل البروتيني. حضر التوقيع والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة و الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، ، تأكيدًا على أهمية التعاون بين المؤسسات الطبية والمجتمع المدني.

-إجراء أكثر من 50 ألف عملية جراحية ضمن قوائم الانتظار، بما في ذلك زراعة 24 قرنية، مما يعكس دور مستشفيات جامعة القاهرة في تقديم الرعاية الصحية العاجلة وتقليل قوائم الانتظار.

-افتتاح المعرض الخيري الحادي عشر لمستشفى المنيل الجامعي (قبلي)، تحت رعاية الأستاذ الدكتور حسام صلاح، وبإشراف الأستاذة الدكتورة نهى شاهين، مديرة المستشفى، تحت شعار: "أدعم... ساهم... شارك... اتبرع" وقد أكد عميد الكلية أن الهدف من المعرض هو دعم المرضى وتوفير الاحتياجات الطبية الأساسية٠

ناقش المجلس الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال

- وافق المجلس على عمل بروتوكول تعاون بين مستشفى الأطفال الجامعي التخصصي "أبو الريش الياباني" وشركة المصريين للأمناء الاقتصاد.

-استعرض المجلس تقريرًا قدمه الدكتور هاني العسلي، حول زيادة معدلات الإشغال بعدد من المستشفيات، حيث سجلت مستشفى الأطفال "أبو الريش المنيرة" ارتفاعًا بنسبة 18%، ومستشفى النساء والتوليد 15%، مع زيادات متفاوتة في أقسام العظام والمسالك البولية وغيرها، بما يعكس الطلب المتزايد على الخدمات الصحية.

وفي متابعة المبادرة الرئاسية لحالات قوائم الانتظار خلال المجلس٠

بلغ إجمالي العمليات الجراحية التي أُجريت منذ بداية المبادرة وحتى فبراير 2025 51,020 عملية جراحية حرجة، بزيادة 1.2% عن الشهر السابق.

كما تم تسجيل 2,898 حالة ضمن التأمين الصحي ونفقة الدولة لشهر فبراير، منهم 2,176 حالة نفقة دولة، و722 حالة تأمين صحي.

وخلال عرض الاستاذ الدكتور هاني العسلي للمخزون الاستراتيجي والتبرعات

أكد الدكتور هاني العسلي على توفر مخزون استراتيجي آمن بالمستشفيات، حيث بلغت قيمة التبرعات للمخازن 65,879,520.5 مليون جنيه، و63,651,907.5 مليون جنيه للأدوية.

وخلال استعراض المجلس للتبرعات وافق مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة على التبرعات الواردة حتي (20 فبراير 2025 )