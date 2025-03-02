شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الطائفون يؤدون مناسكهم فى ثانى أيام شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 02 مارس 2025 10:54 ص

يزخر الحرم المكى بمشاهد روحانية مهيبة للطائفين حول الكعبة المشرفة، في صباح ثاني أيام شهر رمضان، حيث امتلأت أروقة المسجد الحرام بالمصلين والمعتمرين وسط تنظيم دقيق وانسيابية عالية في الطواف والسعي. وفق ما نقلت قناة الإخبارية السعودية.

ومن جهةٍ ثانية تجمع قاصدي المسجد النبوي؛ مساء أمس حول الموائد الرمضانية، التي امتدت داخل المسجد النبوي وتوسعاته وفي ساحاته.

وجاء ذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات وفي أجواء مفعمة بالإيمان والراحة والاطمئنان.

يأتي ذلك في إطار الخطة التشغيلية التي أعلنتها الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين لموسم رمضان، والتي تهدف إلى تيسير أداء المناسك، وضمان سلاسة الحركة داخل المسجد الحرام، وتعزيز الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وفى هذا السياق ، باشرت القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة في أول أيام شهر رمضان المبارك مهامها المعتادة في تنظيم الحشود، وتقديم الدعم والإرشاد لضيوف الرحمن في بيت الله الحرام.

ووزعت القوة الخاصة فرق عمل مدربة على مختلف المواقع في المسجد الحرام ومحيطه، بهدف ضمان سلاسة حركة الزوار والمعتمرين، وتنظيم عمليات دخولهم وخروجهم من المسجد.

كما قدمت القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة يد العون والمساعدة للمصلين والمعتمرين؛ إذ تم توفير خدمات إرشادية لتسهيل وصولهم إلى أماكن الصلاة والطواف.

وإضافة إلى ذلك، حرصت الفرق الأمنية على تأمين الحشود، والتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية المتبعة لضمان سلامتهم في ظل الظروف الراهنة.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص المملكة العربية السعودية على توفير أقصى درجات الراحة والأمان لضيوف الرحمن في هذا الشهر الكريم؛ ما يعكس التزامها المستمر بتقديم أرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.