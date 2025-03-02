شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم الأحد 2-3-2025.. ارتفاع بدرجات الحرارة وطقس دافئ نهارا والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 2-3-2025، تزامنا مع الارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 2-3-2025، كما يلى:

استمرار الارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة على كل الأنحاء.

طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أجواء شديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 12، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.