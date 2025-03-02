شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم تدريب الطفل على الصيام؟ والان مع تفاصيل الخبر

مع قدوم شهر رمضان المبارك يبتهج العالم الإسلامي أجمع ، وتتزين البيوت بالفرحة والعبادة، ويستعد المسلمون في جميع أنحاء العالم بتغير نمط حياتهم الدينية والاجتماعية والتغذية، وتزداد تساؤلات الأباء والأمهات حول إمكانية صيام أطفالهم خلال الشهر الكريم، خاصة وأن أغلب الأطفال يرغبون في تقليد الكبار ومشاركتهم الصيام مما ينعكس بشكل ايجابي علي حالتهم النفسية.

ومع حماس الأهل لتعريف طفلهم بالصيام إلا أنهم يخشون تعرضه لمضاعافات تؤثر علي حالته الصحية، خاصة وأن رمضان غالباً ما يتزامن مع الدراسة أو الامتحانات، كما أن الله عزل وجل لم يكلف الطفل بالصيام الا بعد البلوغ .

وفى التقرير التالى نتعرف من معهد تكنولوجيا الاغذية على كيفية تدريب الأطفال على الصيام:

الهدف من تدريب الطفل علي الصيام هو ترسيخ معني فريضة الصيام بداخله وتحفيزه علي المشاركه خاصة في ظل التجمعات العائلية في الإفطار والسحور، وعلي الأم أن تدرك أهمية الحالة الصحية والبدنية لطفلها والتأكد من أنه لا يعاني من النحافه أو سوء التغذية أو أى مرض قبل قرار تدريبه علي الصيام .

و يمكن للطفل أن يصوم عددا قليلا من الساعات تُحدد علي حسب قوته البدنيه والصحيه وقوة تحمله ، تزداد تدريجياً حتي يعتاد علي الصيام الكامل ، ويمكن الاستعانة بباقي افراد الأسرة لتشجيعه علي الالتزام ، ولابد من تجنب العقاب للطفل في حالة عدم الرغبه او عدم الالتزام ، فهو في مرحلة التدريب على أمر مرهق بالنسبة له، فلا يجب الترهيب أبدًا، لأن الهدف تنشئة طفل يحب الصيام ويدرك معانيه، وليس طفلًا يصوم رغمًا عنه، وينتظر وقت الإفطار بفارغ الصبر ،ولا داعي لمقارنته بمن هم في نفس سنه من الاقارب او الجيران لأن كل طفل له ظروفه الخاصه ، وفالهدف أن نحصل علي طفل سوي نفسياً وصحياً ودينياً.

