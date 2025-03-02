مركز القاهرة الدولى يعقد برنامجا تدريبيا لبناء قدرات الكوادر الدبلوماسية السودانية

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القاهرة - سامية سيد - عقد مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام برنامج تدريبي حول "بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات" لعدد من الكوادر الدبلوماسية السودانية، وذلك خلال الفترة من ٢٤ حتى ٢٦ فبراير.

يأتي تنظيم البرنامج في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، حيث هدف إلى تعزيز قدرات الكوادر الدبلوماسية وصقل مهاراتهم في مجال بناء السلام وإعادة الإعمار في السودان، أخذاً في الاعتبار الريادة المصرية لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات في القارة الإفريقية والدعم المصري المتواصل لبناء قدرات كوادر الدول الإفريقية الشقيقة من خلال جهود مركز القاهرة الدولي في مجال التدريب.

تناول البرنامج المفاهيم والأدوات اللازمة لفهم الجوانب والأطر المختلفة المعنية بإعادة الإعمار وبناء السلام، ومنها سياسة الاتحاد الأفريقي ذات الصلة، مع التركيز على عدد من احتياجات إعادة الإعمار التي تتسق مع السياق السوداني ومنها التعامل مع آثار النزوح، وصياغة آليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الاندماج، بجانب إمداد المتدربين بالأدوات اللازمة لتحليل النزاعات وسُبل تخطيط وتنفيذ جهود بناء السلام وإعادة الإعمار، بما يُسهم في دعم بناء دولة قادرة على الصمود ويعزز استدامة السلام.

في كلمته الافتتاحية، أكّد السفير/ سيف قنديل، مدير مركز القاهرة الدولي، على أن انعقاد هذه الدورة التدريبية يأتي في توقيت هام حيث يتزامن مع جهود الحكومة السودانية في الإعداد لعملية إعادة إعمار السودان، وعقب اجتماعات آلية التشاور السياسي بين وزارتيّ خارجية مصر والسودان، مضيفاً أن حرص المركز على تنظيم هذه الدورة يأتي استناداً لخبراته الممتدة ذات الصلة كونه الذراع التدريبي والبحثي لوزارة الخارجية المصرية.

كما شدد السفير/ ياسر سرور مساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان على الأولوية التي توليها مصر لدعم السودان وهو ما تجسد بجلاء في المشاورات الهامة والمثمرة التي عُقدت بين وزير الخارجية المصري ونظيره السوداني.

بدوره، أكّد السفير/ عماد عدوي، سفير جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية، أن الدورة تأتي في إطار التعاون المثمر والبنّاء بين البلدين الشقيقين والذي يعد "نموذجاً يحتذى به في تعزيز العلاقات الثنائية وبناء القدرات". في السياق ذاته، أشاد السفير السوداني بجهود مركز القاهرة الدولي والتزامه الراسخ بدعم جهود السلام والاستقرار.