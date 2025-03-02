شكرا لقرائتكم خبر عن ما المستندات المطلوبة لتوصيل المياه للعقارات لأول مرة؟.. شركة الجيزة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، المستندات المطلوبة لتوصيل المياه للعقارات أو المحلات لأول مرة، وذلك فى إطار الحملة الإعلامية التى أطلقتها تحت عنوان "المواطن يسأل ومياه الجيزة تجيب"، لتعزيز ورفع ثقافة الوعى المائى.

وأوضحت الشركة فى إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أن المستندات المطلوبة لتوصيل المياه للعقارات أو المحلات لأول مرة، تشمل عقد ملكية، وبطاقة الرقم القومي، وإيصال كهرباء أو رخصة صاحب العقار أو من ينوب عنه بتوكيل.

وتستهدف حملة "المواطن يسأل ومياه الجيزة تجيب"، طرح مجموعة من الأسئلة والأجوبة التى تهم المواطنين، وتتركز حول تقديم معلومات متنوعة؛ بهدف إثراء المعرفة، وكذا تسليط الضوء على السلوكيات الصحيحة والخاطئة فى استخدام المياه وشبكات الصرف الصحي؛ بهدف تعزيز ورفع ثقافة الوعى المائي.

وأوضحت الشركة، أن الحملة تخاطب مختلف الفئات العمرية بالمجتمع، كون أن الحفاظ على مياه الشرب وشبكات الصرف الصحى مسؤولية تقع على عاتق الجميع، مشيرة إلى أن هناك سعى دائم لتعزيز التواصل الفعال مع المواطنين فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.